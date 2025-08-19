13:36  19 августа
Во Львове 19-летний парень жестоко избил прохожего – его задержали
08:59  19 августа
Шутки с оружием: во Франковске полиция остановила авто из-за подозрительного предмета
07:58  19 августа
В Сумской области вражеский дрон попал в жилой дом: есть пострадавшие
19 августа 2025, 16:22

Новые лекарства и оборудование для медучреждений: международные партнеры усиливают поддержку Харьковщины


Фото: Харьковская ОВА
При поддержке Харьковской областной военной администрации состоялась рабочая встреча с представителями международной гуманитарной организации благотворительного фонда "Ященко"

Об этом сообщает Харьковская ОВА, передает RegioNews.

В ней приняли участие заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов и народный депутат Мария Мезенцева-Федоренко. Стороны обсудили дальнейшую координацию усилий в направлении гуманитарных и медицинских проектов для региона.

Фонд "Ященко" реализует в Украине несколько ключевых инициатив. Среди них – доставка гуманитарных грузов, эвакуация мирных жителей из опасных территорий, привлечение доноров крови и обустройство укрытий в школах. Отдельно благотворители внедряют проект "Моя группа крови", направленный на информирование жителей приграничных и прифронтовых районов об их резус-факторе и популяризацию донорства.

Международные партнеры расширяют помощь

Вопрос обеспечения больниц медикаментами и оборудованием также остается одним из главных направлений сотрудничества. Только за прошлый месяц фонд передал медучреждениям и жителям прифронтовых громад более 17 миллионов единиц лекарств. Кроме того, благотворители планируют начать проект поддержки малых и средних агропредприятий, которые вынуждены работать в условиях военного положения и изменений климата.

Рабочая встреча в Харькове

Представители ХОВА подчеркнули, что развитие партнерства с международными и локальными фондами позволяет быстрее реагировать на потребности территориальных громад. По словам участников встречи, такое сотрудничество помогает не только восстанавливать поврежденные объекты социальной инфраструктуры, но и обеспечивать людей необходимой помощью в критический момент.

Ранее сообщалось, что Харьковская область получила современное телекоммуникационное оборудование от латвийских партнеров. Новое оборудование должно усилить стабильность связи и помочь в восстановлении критической инфраструктуры региона.

19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
