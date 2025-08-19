Фото: Харківська ОВА

Про це повідомляє Харківська ОВА, передає RegioNews.

Участь у ній взяли заступник начальника ХОВА Євген Іванов та народна депутатка Марія Мезенцева-Федоренко. Сторони обговорили подальшу координацію зусиль у напрямку гуманітарних і медичних проєктів для регіону.

Фонд "Ященко" реалізує в Україні кілька ключових ініціатив. Серед них – доставка гуманітарних вантажів, евакуація мирних жителів із небезпечних територій, залучення донорів крові та облаштування укриттів у школах. Окремо благодійники впроваджують проєкт "Моя група крові", спрямований на інформування мешканців прикордонних та прифронтових районів про їхній резус-фактор і популяризацію донорства.

Міжнародні партнери розширюють допомогу

Питання забезпечення лікарень медикаментами та обладнанням також залишається одним із головних напрямів співпраці. Лише за минулий місяць фонд передав медзакладам і жителям прифронтових громад понад 17 мільйонів одиниць ліків. Крім цього, благодійники планують розпочати проєкт підтримки малих і середніх агропідприємств, які змушені працювати в умовах воєнного стану та змін клімату.

Робоча зустріч у Харкові

Представники ХОВА наголосили, що розвиток партнерства з міжнародними та локальними фондами дозволяє швидше реагувати на потреби територіальних громад. За словами учасників зустрічі, таке співробітництво допомагає не лише відновлювати пошкоджені об’єкти соціальної інфраструктури, а й забезпечувати людей необхідною допомогою у критичний час.

Раніше повідомлялося, що Харківщина отримала сучасне телекомунікаційне обладнання від латвійських партнерів. Нове устаткування має посилити стабільність зв'язку та допомогти у відновленні критичної інфраструктури регіону.