19 августа 2025, 14:42

Вакансии в Купянском городском совете: стартовал набор кандидатов

19 августа 2025, 14:42
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Купянском городском совете Харьковской области и его структурных подразделениях объявлен набор на ряд вакантных должностей должностных лиц местного самоуправления

Об этом сообщила пресс-служба Купянской ГВА, передает RegioNews.

В частности, актуальные вакансии:

  • начальник отдела финансово-бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Управления ЖКХ, благоустройства и капитального строительства;
  • главный специалист отдела организации документооборота (по кадровым вопросам) аппарата исполнительного комитета;
  • главный специалист отдела цифровой трансформации, внутренней политики и связей с общественностью;
  • государственный регистратор отдела государственной регистрации;
  • главный специалист-юрист Управления ЖКХ, благоустройства и капитального строительства;
  • главный бухгалтер Купянской городской военной администрации.

Подробную информацию о требованиях к кандидатам, образованию, опыту работы и условиям труда можно получить в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по телефону: +38066 231 2347

Отмечается, что формирование обновленной управленческой команды происходит с учетом рекомендаций и сотрудничества с Харьковской ОВА, которая способствует усилению кадрового потенциала территориальных общин.

Напомним, недавно в Купянском городском территориальном обществе ввели одноразовую материальную помощь для военнообязанных, призываемых в ряды ВСУ.

