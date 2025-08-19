Вакансии в Купянском городском совете: стартовал набор кандидатов
В Купянском городском совете Харьковской области и его структурных подразделениях объявлен набор на ряд вакантных должностей должностных лиц местного самоуправления
Об этом сообщила пресс-служба Купянской ГВА, передает RegioNews.
В частности, актуальные вакансии:
- начальник отдела финансово-бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Управления ЖКХ, благоустройства и капитального строительства;
- главный специалист отдела организации документооборота (по кадровым вопросам) аппарата исполнительного комитета;
- главный специалист отдела цифровой трансформации, внутренней политики и связей с общественностью;
- государственный регистратор отдела государственной регистрации;
- главный специалист-юрист Управления ЖКХ, благоустройства и капитального строительства;
- главный бухгалтер Купянской городской военной администрации.
Подробную информацию о требованиях к кандидатам, образованию, опыту работы и условиям труда можно получить в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по телефону: +38066 231 2347
Отмечается, что формирование обновленной управленческой команды происходит с учетом рекомендаций и сотрудничества с Харьковской ОВА, которая способствует усилению кадрового потенциала территориальных общин.
Напомним, недавно в Купянском городском территориальном обществе ввели одноразовую материальную помощь для военнообязанных, призываемых в ряды ВСУ.