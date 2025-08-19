Фото: Харьковская ОВА

Жители Харьковской области получают почтовые и социальные услуги ближе к дому благодаря мобильным отделениям, которые работают даже в прифронтовых громадах

Об этом сообщает Харьковская ОВА, передает RegioNews.

Проект реализуется при поддержке Харьковской областной военной администрации. Особое внимание уделяется созданию безбарьерной среды и обеспечению доступа к услугам для людей с ограниченной мобильностью.

Такие сервисы появятся и в громадах под обстрелами

В поселке Песочин такое отделение ежемесячно обслуживает более трех тысяч жителей. Основными пользователями являются молодежь и местные предприниматели. Среди самых популярных услуг – отправка и получение посылок, выплата пенсий, социальных выплат и помощи от международных организаций.

Ежемесячно им пользуются тысячи жителей

По словам территориального менеджера "Укрпочты" Марии Сосновской, мобильные отделения легко разворачиваются без дополнительного строительства. Они оборудованы пандусами и генераторами, что позволяет работать автономно даже в сложных условиях. Сейчас такие мобильные точки функционируют в Песочине, Циркунах и Докучаевском. В ближайшее время планируется открытие новых отделений в общинах, которые больше всего пострадали от обстрелов.

Сотрудник мобильного отделения "Укрпочты"

Развертывание мобильных почтовых сервисов является частью комплексной стратегии развития доступных и безбарьерных услуг в Харьковской области. Благодаря этому жители даже прифронтовых населенных пунктов имеют возможность получать необходимые почтовые и социальные услуги ближе к дому.

