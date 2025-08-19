13:36  19 августа
Во Львове 19-летний парень жестоко избил прохожего – его задержали
08:59  19 августа
Шутки с оружием: во Франковске полиция остановила авто из-за подозрительного предмета
07:58  19 августа
В Сумской области вражеский дрон попал в жилой дом: есть пострадавшие
19 августа 2025, 13:21

Новая поддержка бизнеса: Дергачевская ГВА подписала меморандум с Центром профтехобразования

19 августа 2025, 13:21
Фото: Дергачевская ГВА
Предпринимательство, кадры и цифровые навыки. Дергачевская городская военная администрация подписала меморандум о сотрудничестве с Харьковским центром профессионально-технического образования государственной службы занятости

Об этом сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, передает RegioNews.

Меморандум предусматривает ряд совместных инициатив по направлениям развития малого и среднего бизнеса, профессиональной подготовки кадров, поддержки ветеранов, внутренне перемещенных лиц и всех желающих завести собственное дело.

Стороны договорились об организации образовательных мероприятий, разработке современных программ обучения, обмене информацией о возможностях поддержки бизнеса, а также о содействии трудоустройству выпускников и профориентационной работе.

Отдельное внимание будет уделено повышению цифровых компетенций, в частности навыков работы с искусственным интеллектом. Для участия в учениях планируется привлекать работников органов местного самоуправления, педагогов, медиков, предпринимателей и промышленников.

В Дергачевской МВА убеждены: меморандум – это важный шаг к формированию мощной локальной экономики, расширению возможностей для граждан и созданию благоприятных условий для развития бизнеса в регионе.

Соглашение стало результатом конструктивного взаимодействия с партнерами в образовательной сфере и при содействии Харьковской областной военной администрации.

Напомним, Кабмин готовит второй пакет поддержки прифронтовых регионов. Среди них – Харьковщина. Новый пакет поддержки значительно расширит возможности жизни и работы в прифронтовых общинах.

