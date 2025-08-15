Фото: иллюстративное

Об этом сообщает Харьковская ОВА, передает RegioNews.

Жители области смогут получить комплексную помощь для восстановления жилья, учебных заведений, больниц и критической инфраструктуры.

Как сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, программа разработана по поручению Президента Украины и распространяется на общины, находящиеся в зоне активных боевых действий. Основная цель инициативы - создать безопасные и достойные условия для жизни людей в собственных домах.

Особое внимание уделяется поддержке критически важных предприятий: при поддержке Харьковской ОВА введено бронирование от 75 до 100% военнообязанных работников.

"Благодарим Президента Украины и Правительство за эти решения. Они помогут громадам Харьковщины и других прифронтовых регионов, которые ежедневно находятся под вражеским огнем, уже сегодня восстанавливаться и развиваться", - добавил начальник Харьковской ОВА Олег Синегебов.

Ранее сообщалось, что новая программа поддержки охватывает 238 громад в 10 областях и предусматривает помощь более 3,7 млн уязвимых граждан. Теперь Харьковская область получит субсидии и гранты для аграриев в рамках этой инициативы.