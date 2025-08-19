Вакансії у Куп'янській міській раді: стартував набір кандидатів

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Куп'янській міській раді Харківської області та її структурних підрозділах оголошено набір на низку вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування

Про це повідомила пресслужба Куп'янської МВА, передає RegioNews.

Зокрема, актуальні вакансії:

начальник відділу фінансово-бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер Управління ЖКГ, благоустрою та капітального будівництва;

головний спеціаліст відділу організації документообігу (з кадрових питань) апарату виконавчого комітету;

головний спеціаліст відділу цифрової трансформації, внутрішньої політики та зв'язків із громадськістю;

державний реєстратор відділу державної реєстрації;

головний спеціаліст-юрист Управління ЖКГ, благоустрою та капітального будівництва;

головний бухгалтер Куп'янської міської військової адміністрації.

Детальну інформацію щодо вимог до кандидатів, освіти, досвіду роботи та умов праці можна отримати у робочі дні з 9:00 до 17:00 за телефоном: +38066 231 2347

Зазначається, що формування оновленої управлінської команди відбувається з урахуванням рекомендацій та у співпраці з Харківською ОВА, яка сприяє посиленню кадрового потенціалу територіальних громад.

