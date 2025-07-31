Денежная поддержка для военных: в Купянске утвердили новые выплаты
В Купянской городской территориальной общине ввели одноразовую материальную помощь для военнообязанных, призываемых в ряды ВСУ
Об этом сообщила пресс-служба Купянской ГВА, передает RegioNews.
Отмечается, что при поддержке Харьковской ОВА распоряжением начальника Купянской городской военной администрации от 30.04.2024 года № 208/1 внесены изменения в Комплексную программу социальной защиты населения.
В частности, выплата единовременного пособия осуществляется за счет средств местного бюджета в следующих размерах:
- 10 000 гривен - военнообязанным, призванным за мобилизацией;
- 50 000 гривен - военнообязанным, которые проходят службу по контракту.
Напомним, Харьковская ОВА продолжает работу по трудоустройству ветеранов. На сегодняшний день в общинах области уже работает более 70 специалистов по сопровождению ветеранов и демобилизованных лиц.
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