Денежная поддержка для военных: в Купянске утвердили новые выплаты

фото: Купянская МВА

В Купянской городской территориальной общине ввели одноразовую материальную помощь для военнообязанных, призываемых в ряды ВСУ

Об этом сообщила пресс-служба Купянской ГВА, передает RegioNews.

Отмечается, что при поддержке Харьковской ОВА распоряжением начальника Купянской городской военной администрации от 30.04.2024 года № 208/1 внесены изменения в Комплексную программу социальной защиты населения.

В частности, выплата единовременного пособия осуществляется за счет средств местного бюджета в следующих размерах:

10 000 гривен - военнообязанным, призванным за мобилизацией;

50 000 гривен - военнообязанным, которые проходят службу по контракту.

Напомним, Харьковская ОВА продолжает работу по трудоустройству ветеранов. На сегодняшний день в общинах области уже работает более 70 специалистов по сопровождению ветеранов и демобилизованных лиц.