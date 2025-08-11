В Харькове трехлетняя девочка выпала с пятого этажа: спас кондиционер

Иллюстративное фото: из открытых источников

Вечером 10 августа в Харькове произошло опасное событие, которое могло иметь трагические последствия. Около 20:40 из окна пятого этажа многоэтажки выпала трехлетняя девочка

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews .

По его словам, к счастью, ребенок остался лежать на кондиционере, установленном на четвертом этаже.

Очевидцы немедленно вызвали экстренные службы. На место оперативно прибыли спасатели ГСЧС. С помощью выдвижной стремянки девочку сняли с конструкции и передали медикам.

У ребенка зафиксировали острую стрессовую реакцию. Родители от госпитализации отказались.

Напомним, недавно на Полтавщине 4-летний мальчик выпал из окна четвертого этажа многоэтажного дома. Ребенка госпитализировали.

Ранее в Запорожье выпали из окна двое маленьких детей. Мальчик был госпитализирован после того, как выпал из окна второго этажа. Другая девочка выпала с восьмого этажа, когда отец вышел в магазин. К сожалению, она не выжила.