У Харкові трирічна дівчинка випала з п'ятого поверху: врятував кондиціонер

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Увечері 10 серпня в Харкові сталася небезпечна подія, яка могла мати трагічні наслідки. Близько 20:40 з вікна п'ятого поверху багатоповерхівки випала трирічна дівчинка

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, на щастя, дитина залишилася лежати на кондиціонері, встановленому на четвертому поверсі.

Очевидці негайно викликали екстрені служби. На місце оперативно прибули рятувальники ДСНС. За допомогою висувної драбини дівчинку зняли з конструкції та передали медикам.

У дитини зафіксували гостру стресову реакцію. Батьки від госпіталізації відмовилися.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині 4-річний хлопчик випав із вікна четвертого поверху багатоповерхового будинку. Дитину госпіталізували.

Раніше у Запоріжжі випали з вікна двоє маленьких дітей. Хлопчика госпіталізували після того, як він випав з вікна другого поверху. Інша дівчинка випала з восьмого поверху, коли її батько вийшов до магазину. На жаль, вона не вижила.