Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

9 августа около 17:00 в полицию обратился житель Киевской области, который приехал с семьей отдыхать в Одесскую область

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области, передает RegioNews.

Мужчина сообщил, что его 5-летний сын, гуляя на пляже, исчез из поля зрения, а самостоятельные поиски не дали результатов.

Правоохранители оперативно опубликовали ориентировку в сети, провели опрос местных жителей и осмотрели прилегающие территории. Через несколько часов в полицию поступило сообщение от местного жителя, который узнал мальчика по ориентировке в соцсетях. Ребенок прошел примерно восемь километров вдоль пляжа от места отдыха родителей и уже вернулся в семью.

Начальник Белгород-Днестровского районного отдела полиции Павел Бобчинский отметил, что эта семья ранее не попадала в поле зрения правоохранителей. С родителями и ребенком провели профилактическую беседу, во время которой малышу объяснили опасность отходить далеко от взрослых. В то же время взрослых призвали быть более внимательными и следить за ребенком во время отдыха.

Ранее сообщалось, что в Закарпатье продолжались поиски 17-летнего парня, который пропал в горах во время отдыха. Поиски продолжались всю ночь.