19:09  07 августа
В Житомире задержали подростков, совершивших теракт по заказу РФ
18:11  07 августа
В Одесской области простились с полицейским, которого застрелили 5 августа
16:21  07 августа
В Тернополе неизвестные устроили стрельбу возле детской площадки
07 августа 2025, 18:55

На Полтавщине маленький ребенок выпал из окна

07 августа 2025, 18:55
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Кременчуге произошел инцидент. Известно, что мальчик 4 года госпитализирован после падения из окна

Об этом сообщает полиция Полтавщины, передает RegioNews.

Инцидент произошел 7 августа на улице Тараса Бульбы. Предварительно 4-летний мальчик выпал из окна четвертого этажа многоэтажного дома. Сейчас ребенка госпитализировали.

"Следственным подразделением Кременчугского райуправления полиции устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего", - сообщили в полиции.

В Кременчуге ребенок выпал из окна четвертого этажа: полиция устанавливает обстоятельства

Напомним, ранее в Запорожье выпали из окна двое маленьких детей. Мальчик был госпитализирован после того, как он выпал из окна второго этажа. Другая девочка выпала с восьмого этажа, когда отец вышел в магазин. К сожалению, она не выжила.

дети инцидент полиция Полтавская область
