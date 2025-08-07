Фото: Нацполиция

В Кременчуге произошел инцидент. Известно, что мальчик 4 года госпитализирован после падения из окна

Об этом сообщает полиция Полтавщины, передает RegioNews.

Инцидент произошел 7 августа на улице Тараса Бульбы. Предварительно 4-летний мальчик выпал из окна четвертого этажа многоэтажного дома. Сейчас ребенка госпитализировали.

"Следственным подразделением Кременчугского райуправления полиции устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Запорожье выпали из окна двое маленьких детей. Мальчик был госпитализирован после того, как он выпал из окна второго этажа. Другая девочка выпала с восьмого этажа, когда отец вышел в магазин. К сожалению, она не выжила.