Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Волынской области

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Волынской области, передает RegioNews.

10 августа в 5:17 утра в службу спасения поступило сообщение о чрезвычайном происшествии на улице Загородной в Луцке. Женщина выпала из окна девятого этажа жилого дома и упала на крышу магазина, расположенного рядом.

Спасатели 1-й государственной пожарно-спасательной части города оперативно проникли в квартиру на том же этаже, где находилась пострадавшая. Они зафиксировали женщину на твердых носилках и осторожно вынесли ее на улицу, чтобы передать медикам. Пострадавшая была в сознании во время транспортировки.

Спасатели быстро добрались до пострадавшей

В настоящее время обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы. Открыто соответствующее производство, чтобы установить причины падения и обстоятельства происшествия. Спасатели подчеркивают важность быстрого реагирования в подобных случаях и призывают быть осторожными в быту.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области произошло чрезвычайное происшествие с участием маленького ребенка. 4-летний мальчик выпал из окна четвертого этажа многоэтажного дома. Ребенок был госпитализирован.