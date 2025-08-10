16:09  09 августа
Stratus в Украине: где обнаружили новый вариант COVID-19
12:12  09 августа
Минобороны назвало случаи, когда забронированных могут направить на ВЛК
10:11  10 августа
5-летний мальчик из Киевской области потерялся на пляже Одесской области, пройдя 8 км
10 августа 2025, 10:44

Женщина выпала из окна 9-го этажа в Луцке: подробности происшествия

10 августа 2025, 10:44
Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Волынской области
Спасатели оперативно спасли женщину, выпавшую из окна девятого этажа жилого дома в Луцке

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Волынской области, передает RegioNews.

10 августа в 5:17 утра в службу спасения поступило сообщение о чрезвычайном происшествии на улице Загородной в Луцке. Женщина выпала из окна девятого этажа жилого дома и упала на крышу магазина, расположенного рядом.

Спасатели 1-й государственной пожарно-спасательной части города оперативно проникли в квартиру на том же этаже, где находилась пострадавшая. Они зафиксировали женщину на твердых носилках и осторожно вынесли ее на улицу, чтобы передать медикам. Пострадавшая была в сознании во время транспортировки.

Спасатели быстро добрались до пострадавшей

В настоящее время обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы. Открыто соответствующее производство, чтобы установить причины падения и обстоятельства происшествия. Спасатели подчеркивают важность быстрого реагирования в подобных случаях и призывают быть осторожными в быту.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области произошло чрезвычайное происшествие с участием маленького ребенка. 4-летний мальчик выпал из окна четвертого этажа многоэтажного дома. Ребенок был госпитализирован.

Луцк падение спасатели чрезвычайная ситуация спасение медицина
