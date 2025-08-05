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В июле в Запорожье двое маленьких детей выпали из окон многоэтажек

Об этом передает RegioNews со ссылкой на " Справжнє ".

В Днепровском районе города из окна восьмого этажа выпала девочка. Трагедия произошла, когда отец вышел в магазин, а мать отвлеклась. Ребенок погиб.

В Заводском районе без присмотра родителей остался маленький мальчик. Ребенок залез на подоконник и облокотился на противомоскитную сетку, а после выпал из окна второго этажа. Малыша госпитализировали.

Полицейские призывают граждан быть внимательными и заботиться о безопасности своих детей, ведь именно ответственность взрослых помогает избежать трагических случаев.

Напомним, 2 августа во Львовской области 15-летний парень упал с девятого этажа недостройки в шахту лифта. Подростка госпитализировали в реанимацию.