В Запорожье два ребенка выпали из окон: девочка погибла, мальчик – в больнице
В июле в Запорожье двое маленьких детей выпали из окон многоэтажек
Об этом передает RegioNews со ссылкой на "Справжнє".
В Днепровском районе города из окна восьмого этажа выпала девочка. Трагедия произошла, когда отец вышел в магазин, а мать отвлеклась. Ребенок погиб.
В Заводском районе без присмотра родителей остался маленький мальчик. Ребенок залез на подоконник и облокотился на противомоскитную сетку, а после выпал из окна второго этажа. Малыша госпитализировали.
Полицейские призывают граждан быть внимательными и заботиться о безопасности своих детей, ведь именно ответственность взрослых помогает избежать трагических случаев.
Напомним, 2 августа во Львовской области 15-летний парень упал с девятого этажа недостройки в шахту лифта. Подростка госпитализировали в реанимацию.