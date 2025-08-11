Фото: pixabay

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

Возле одного из торговых центров пес породы американский стаффордширский терьер травмировал девятилетнего мальчика.

Ребенка госпитализировали. Сейчас угрозы его жизни нет.

Полицейские установили владельца животного и выясняют все обстоятельства происшествия. Открыто уголовное производство по ст. 128 УК Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).

Напомним, ранее в Чернигове две девочки 11 и 9 лет сбросили кота из окна на лестничной площадке девятого этажа многоэтажки. В результате падения с такой высоты животное погибло.