Главу Харьковской ОГА Кучера вызвали на допрос в ГБР

Об этом сам Алексей Кучер рассказал в эфире телеканала Zik, сообщает RegioNews.

Я уже сегодня получил телефонный звонок от следователя ГБР, который вызвал меня на допрос. На допрос я приглашен в качестве свидетеля. Вдумайтесь, как главного свидетеля трагедии, видимо, да? Хотя я ему сообщаю, что я ему могу сообщить исключительно ту информацию, которая у меня есть”, - сказал Кучер.