Главу Харьковской ОГА Кучера вызвали на допрос в ГБР
Главу Харьковской ОГА Алексея Кучера вызвали на допрос в Государственное бюро расследований, как свидетеля авиакатастрофы от Чугуевом на Харьковщине.
Об этом сам Алексей Кучер рассказал в эфире телеканала Zik, сообщает RegioNews.
Я уже сегодня получил телефонный звонок от следователя ГБР, который вызвал меня на допрос. На допрос я приглашен в качестве свидетеля. Вдумайтесь, как главного свидетеля трагедии, видимо, да? Хотя я ему сообщаю, что я ему могу сообщить исключительно ту информацию, которая у меня есть”, - сказал Кучер.
Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.
Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы на Харьковщине. 27 сентября спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы под Харьковом.
В Харьковской ОГА сообщили, что ДНК-экспертизу погибших под Харьковом проведут в ускоренном режиме.
Руководство полетов, которое принимало решения по АН-26 на Харьковщине, отстранили на время следствия. в ГБР опровергают информацию об отказе двигателя АН-26.