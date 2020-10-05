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05 октября 2020, 22:20 2

Главу Харьковской ОГА Кучера вызвали на допрос в ГБР

05 октября 2020, 22:20 2
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Он проходит свидетелем в деле об авиакатастрофе под Чугуевым
Он проходит свидетелем в деле об авиакатастрофе под Чугуевым
Фото: Харьковская ОГА
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Главу Харьковской ОГА Алексея Кучера вызвали на допрос в Государственное бюро расследований, как свидетеля авиакатастрофы от Чугуевом на Харьковщине.

Об этом сам Алексей Кучер рассказал в эфире телеканала Zik, сообщает RegioNews.

Я уже сегодня получил телефонный звонок от следователя ГБР, который вызвал меня на допрос. На допрос я приглашен в качестве свидетеля. Вдумайтесь, как главного свидетеля трагедии, видимо, да? Хотя я ему сообщаю, что я ему могу сообщить исключительно ту информацию, которая у меня есть”, - сказал Кучер.

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы на Харьковщине. 27 сентября спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы под Харьковом.

В Харьковской ОГА сообщили, что ДНК-экспертизу погибших под Харьковом проведут в ускоренном режиме.

Руководство полетов, которое принимало решения по АН-26 на Харьковщине, отстранили на время следствия. в ГБР опровергают информацию об отказе двигателя АН-26.

Харьковская область авиакатастрофа Кучер Алексей ГБР глава ОГА допрос
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