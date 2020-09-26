В ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы в Харьковской области
Следствие рассматривает 4 версии авиакатастрофы военного самолета в Харьковской области.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.
По данным правоохранителей, проверяются такие версии следствия:
- катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата;
- катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем;
- ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами;
- ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.
В то же время министр обороны Андрей Таран во время общения с журналистами на месте катастрофы заявил, что самолет, скорее всего, зацепился крылом за землю.
Все шло по плану, самолет выполнял тренировочные полеты для обучения курсантов. За штурвалом находился пилот - инструктор, курсанты по очереди садились в правое кресло рядом с ним для получения навыков пилотирования и управления самолетом", - сказал Таран.
Он добавил, что бортовой самописец находится в самолете, и после анализа записанной там информации можно будет делать выводы о причинах катастрофы.
Глава Минобороны подчеркнул, что по предварительной оценке специалистов по летной безопасности, произошел отказ одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна.
Самолет 1977 производства, то есть ему 43 года. Но машина могла осуществлять полеты еще три года без обновления ресурса. Речь идет и о двигателях, и о самом борте", - сообщил Таран.
Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.
По состоянию на 23.00 25 сентября известно о 22-х погибших и четырех выживших, которые в крайне тяжелом состоянии госпитализированы в больницу, спасательная операция продолжается.
Известно, что президент Владимир Зеленский прибудет на место авиакатастрофы под Харьковом .
Источник в Минобороны предположил, что причиной падения самолета могла стать неисправность двигателя.
Станом на ранок 26 вересня рятувальники знайшли "чорні скриньки" і ще одне тіло, на місці катастрофи тривають пошукові роботи. Также по факту катастрофы самолета было открыто уголовное дело.