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26 сентября 2020, 13:01 4

В ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы в Харьковской области

26 сентября 2020, 13:01 4
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Самолет выполнял тренировочные полеты для обучения курсантов
Самолет выполнял тренировочные полеты для обучения курсантов
Фото: ГСЧС
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Следствие рассматривает 4 версии авиакатастрофы военного самолета в Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, проверяются такие версии следствия:

  • катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата;
  • катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем;
  • ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами;
  • ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

В то же время министр обороны Андрей Таран во время общения с журналистами на месте катастрофы заявил, что самолет, скорее всего, зацепился крылом за землю.

Все шло по плану, самолет выполнял тренировочные полеты для обучения курсантов. За штурвалом находился пилот - инструктор, курсанты по очереди садились в правое кресло рядом с ним для получения навыков пилотирования и управления самолетом", - сказал Таран.

Он добавил, что бортовой самописец находится в самолете, и после анализа записанной там информации можно будет делать выводы о причинах катастрофы.

Глава Минобороны подчеркнул, что по предварительной оценке специалистов по летной безопасности, произошел отказ одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна.

Самолет 1977 производства, то есть ему 43 года. Но машина могла осуществлять полеты еще три года без обновления ресурса. Речь идет и о двигателях, и о самом борте", - сообщил Таран.

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

По состоянию на 23.00 25 сентября известно о 22-х погибших и четырех выживших, которые в крайне тяжелом состоянии госпитализированы в больницу, спасательная операция продолжается.

Известно, что президент Владимир Зеленский прибудет на место авиакатастрофы под Харьковом .

Источник в Минобороны предположил, что причиной падения самолета могла стать неисправность двигателя.

Станом на ранок 26 вересня рятувальники знайшли "чорні скриньки" і ще одне тіло, на місці катастрофи тривають пошукові роботи. Также по факту катастрофы самолета было открыто уголовное дело.

ГБР авиакатастрофа следствие Харьковская область АН-26
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