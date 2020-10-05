Суд возобновил расследование фальсификации доказательств по делу Шеремета

Ранее его закрыло Государственное бюро расследований

Ранее его закрыло Государственное бюро расследований

Фото: Facebook

5 октября Шевченковский районный суд Киева отменил постановление следователя ГБР о закрытии производства по возможной фальсификации дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом в Facebook сообщают адвокаты подозреваемых, передает RegioNews.

Они считают, что экспертиза, на основе которой следователи пытаются доказать вину одной из подозреваемых Яны Дугарь, имеет признаки фальсификации.

Сначала ГБР три месяца не регистрировало заявление о преступлении, прячась между адресами. После нашей апелляции зарегистрировали, но два месяца "порасследовали" и вынесли постановление о закрытии", - говорится в сообщении.

Адвокаты подозреваемых утверждают, что следователи ГБР "допросили" психолога по походке и главного следователя, а "те сказали, что ничего не фальсифицировали и по всему - вынесли постановление о закрытии".

Они также заявили, что в суде ГБР пыталось скрыться за разным адресам.

К счастью, на судью это впечатления не произвело, постановление о закрытии дела против фальсификаторов отменил, направил на дополнительное расследование", - сообщают адвокаты подозреваемых.

Напомним, дело Шеремета: Европейский суд по правам человека получил заявление от Антоненко.

4 сентября суд выбрал присяжных по делу об убийстве Шеремета. 28 сентября суд присяжных начал рассмотрение дела Шеремета, пятеро присяжных приняли присягу.

28 сентября прокурор объявил обвинительный акт по делу Шеремета, подозреваемые заявили, что не признают свою вину.