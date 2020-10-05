В николаевский горизбирком второй день подряд вызывают полицию

Нашедшаяся после исчезновения глава горизбиркома написала заявление на своих коллег, которые работали вчера

Нашедшаяся после исчезновения глава горизбиркома написала заявление на своих коллег, которые работали вчера

Фото: 0512.ua

Глава николаевского горизбиркома Татьяна Павлова написала заявление в полицию на членов комиссии, которые вчера проводили заседание и вызывали полицию и ГСЧС чтобы вскрыть сейф с документами.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на 0512.ua.

5 октября горизбиркому Николаева во вчерашнем составе удалось собраться, чтобы по решению суда проголосовать за регистрацию кандидатов в депутаты от трех политсил.

По состоянию на 15:45 появилась пропавшая вчера глава Татьяна Павлова и вызвала правоохранительные органы, чтобы написать заявление из-за вчерашнего взлома кабинета и сейфа.

Также она отметила, что заседание было анонсировано на 16:00, а все, что происходило до этого времени незаконно. Утром же Павлова отсутствовала и члены комиссии решили начать заседание в ее отсутствие, чтобы приготовить постановления про территориальные списки, потому что 5 октября – последний день регистрации кандидатов.

По словам Павловой, те члены комиссии, которые принимали присягу в субботу, делали это незаконно, потому что на момент принятия ими присяги присутствовало только 9 человек комиссии, а должно быть минимум 10.

Напомним, что вчера, 4 октября члены горизбиркома взломали кабинет и сейф, чтобы начать заседание, так как выданный на вахте ключ, не подходил к замкам. При осмотре содержимого сейфа не нашли регистрационные документы некоторых партий. Ближе к ночи их все же обнаружили во взломанном кабинете.