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05 октября 2020, 16:25 2

В николаевский горизбирком второй день подряд вызывают полицию

05 октября 2020, 16:25 2
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Нашедшаяся после исчезновения глава горизбиркома написала заявление на своих коллег, которые работали вчера
Нашедшаяся после исчезновения глава горизбиркома написала заявление на своих коллег, которые работали вчера
Фото: 0512.ua
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Глава николаевского горизбиркома Татьяна Павлова написала заявление в полицию на членов комиссии, которые вчера проводили заседание и вызывали полицию и ГСЧС чтобы вскрыть сейф с документами.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на 0512.ua.

5 октября горизбиркому Николаева во вчерашнем составе удалось собраться, чтобы по решению суда проголосовать за регистрацию кандидатов в депутаты от трех политсил.

По состоянию на 15:45 появилась пропавшая вчера глава Татьяна Павлова и вызвала правоохранительные органы, чтобы написать заявление из-за вчерашнего взлома кабинета и сейфа.

Также она отметила, что заседание было анонсировано на 16:00, а все, что происходило до этого времени незаконно. Утром же Павлова отсутствовала и члены комиссии решили начать заседание в ее отсутствие, чтобы приготовить постановления про территориальные списки, потому что 5 октября – последний день регистрации кандидатов.

По словам Павловой, те члены комиссии, которые принимали присягу в субботу, делали это незаконно, потому что на момент принятия ими присяги присутствовало только 9 человек комиссии, а должно быть минимум 10.

Напомним, что вчера, 4 октября члены горизбиркома взломали кабинет и сейф, чтобы начать заседание, так как выданный на вахте ключ, не подходил к замкам. При осмотре содержимого сейфа не нашли регистрационные документы некоторых партий. Ближе к ночи их все же обнаружили во взломанном кабинете.

полиция заседание Николаев глава ТИК документ
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