Голову Харківської ОДА Кучера викликали на допит до ДБР

Про це сам Олексій Кучер розповів в ефірі телеканалу Zik, повідомляє RegioNews.

Я вже сьогодні отримав телефонний дзвінок від слідчого ДБР, який викликав мене на допит. На допит я запрошений у якості свідка. Вдумайтеся, як головного свідка трагедії, мабуть, так? Хоча я йому повідомляю, що я йому можу повідомити виключно ту інформацію, яка в мене є”, - сказав Кучер.