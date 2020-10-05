Голову Харківської ОДА Кучера викликали на допит до ДБР
Голову Харківської ОДА Олексія Кучера викликали на допит в Державне бюро розслідувань, як свідка авіакатастрофи від Чугуєвом на Харківщині.
Про це сам Олексій Кучер розповів в ефірі телеканалу Zik, повідомляє RegioNews.
Я вже сьогодні отримав телефонний дзвінок від слідчого ДБР, який викликав мене на допит. На допит я запрошений у якості свідка. Вдумайтеся, як головного свідка трагедії, мабуть, так? Хоча я йому повідомляю, що я йому можу повідомити виключно ту інформацію, яка в мене є”, - сказав Кучер.
Нагадаємо, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.
Пізніше в ДБР назвали 4 основні причини авіакатастрофи на Харківщині. 27 вересня рятувальники завершили роботи на місці авіакатастрофи під Харковом.
У Харківській ОДА повідомили, що ДНК-експертизу загиблих під Харковом проведуть у прискореному режимі.
Керівництво польотів, яке приймало рішення з АН-26 на Харківщині, відсторонили на час слідства. в ГБР спростовують інформацію про відмову двигуна АН-26.