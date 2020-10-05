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05 жовтня 2020, 22:20 2

Голову Харківської ОДА Кучера викликали на допит до ДБР

05 жовтня 2020, 22:20 2
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Він проходить свідком у справі про авіакатастрофу під Чугуєвим
Він проходить свідком у справі про авіакатастрофу під Чугуєвим
Фото: Харківська ОДА
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Голову Харківської ОДА Олексія Кучера викликали на допит в Державне бюро розслідувань, як свідка авіакатастрофи від Чугуєвом на Харківщині.

Про це сам Олексій Кучер розповів в ефірі телеканалу Zik, повідомляє RegioNews.

Я вже сьогодні отримав телефонний дзвінок від слідчого ДБР, який викликав мене на допит. На допит я запрошений у якості свідка. Вдумайтеся, як головного свідка трагедії, мабуть, так? Хоча я йому повідомляю, що я йому можу повідомити виключно ту інформацію, яка в мене є”, - сказав Кучер.

Нагадаємо, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

Пізніше в ДБР назвали 4 основні причини авіакатастрофи на Харківщині. 27 вересня рятувальники завершили роботи на місці авіакатастрофи під Харковом.

У Харківській ОДА повідомили, що ДНК-експертизу загиблих під Харковом проведуть у прискореному режимі.

Керівництво польотів, яке приймало рішення з АН-26 на Харківщині, відсторонили на час слідства. в ГБР спростовують інформацію про відмову двигуна АН-26.

Харківська область авіакатастрофа Кучер Олексій ДБР голова ОДА допит
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