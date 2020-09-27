Спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы под Харьковом

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу ГСЧС.

В течение 26 сентября подразделениями ГСЧС проводились работы по поиску тел погибших, разрезанию элементов фюзеляжа и оказания психологической помощи родственникам погибших. От ГСЧС привлекалось 70 человек л/с и 10 единиц техники. В настоящее время подразделениями ГСЧС работы завершены. Проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.