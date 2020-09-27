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27 сентября 2020, 10:38 3

Спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы под Харьковом

27 сентября 2020, 10:38 3
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Фото: ГСЧС Facebook
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Подразделения ГСЧС Украины завершили работы на месте падения Ан-26 Вооруженных сил Украины на Харьковщине.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу ГСЧС.

В течение 26 сентября подразделениями ГСЧС проводились работы по поиску тел погибших, разрезанию элементов фюзеляжа и оказания психологической помощи родственникам погибших. От ГСЧС привлекалось 70 человек л/с и 10 единиц техники. В настоящее время подразделениями ГСЧС работы завершены. Проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.

Работы на месте авиационной катастрофы, произошедшей 25 сентября вблизи г. Чугуев на расстоянии около 2 км до военного аэропорта, и которая унесла жизни 26 человек, находившихся на борту.

Опубликовано ГСЧС Украины Суббота, 26 сентября 2020 г.

Напомним, вчера вечером спасатели изъяли бортовые самописцы с обломков самолета Ан-26, который разбился 25 сентября во время тренировочного полета под Харьковом.

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