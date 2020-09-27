Спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы под Харьковом
Подразделения ГСЧС Украины завершили работы на месте падения Ан-26 Вооруженных сил Украины на Харьковщине.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу ГСЧС.
В течение 26 сентября подразделениями ГСЧС проводились работы по поиску тел погибших, разрезанию элементов фюзеляжа и оказания психологической помощи родственникам погибших. От ГСЧС привлекалось 70 человек л/с и 10 единиц техники. В настоящее время подразделениями ГСЧС работы завершены. Проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.
Работы на месте авиационной катастрофы, произошедшей 25 сентября вблизи г. Чугуев на расстоянии около 2 км до военного аэропорта, и которая унесла жизни 26 человек, находившихся на борту.Опубликовано ГСЧС Украины Суббота, 26 сентября 2020 г.
Напомним, вчера вечером спасатели изъяли бортовые самописцы с обломков самолета Ан-26, который разбился 25 сентября во время тренировочного полета под Харьковом.