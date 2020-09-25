Авиатроща под Харьковом: что известно

Сообщается, что могли погибнуть от 5 до 30 человек

Сообщается, что могли погибнуть от 5 до 30 человек

Сегодня, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева, произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26. На место происшествия уже выехал губернатор Харьковщины Алексей Кучер.

Об этом сообщает RegioNews.

"Под Чугуевом упал самолет. Есть погибшие. Срочно выехал на место событий. Есть те, кто выжил. Всем пострадавшим будет оказана всесторонняя помощь", - написал Кучер в Facebook.

В то же время в сети сообщается, что из-за падения самолета на месте происшествия вспыхнул пожар.

Отмечается, что на самолете курсанты Харьковского университета Воздушных Сил совершали учебный полет. По неподтвержденной информацией могло погибнуть до 10 человек.

Другие источники в сети сообщают, что на борту находились 7 человек. Точно погибли 2 человека, по остальным информация уточняется.

Кроме этого, сообщается, что могли погибнуть от 5 до 30 человек. Также в катастрофе есть те, кто выжил.

Директор Центра медицины катастроф Виктор Забашта сообщил, что местная скорая забрала двух человек, у которых на теле более 90% ожогов. Известно, что на борту разбившегося самолета присутствовали 2 курсанта и 3 офицера Минобороны.

В сети также распространяется информация, что в самолете, который разбился под Харьковом, на борту которого находились курсанты, до сих пор есть выжившие.

Напомним, сегодня в 21:11 стало известно, что в Чугуеве Харьковской области произошла авиакатастрофа – упал самолет.