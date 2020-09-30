В ГБР опровергают информацию об отказе двигателя АН-26

Для снятия инсинуаций могут опубликовать переговоры пилотов

Для снятия инсинуаций могут опубликовать переговоры пилотов

Фото: ГСЧС

Информация об отказе левого двигателя военного самолета АН-26, который разбился под Чугуевом Харьковской области, не соответствует действительности.

Об этом журналистам сообщил начальник Главного следственного управления ГБР Максим Борчаковський, передает RegioNews.

По его словам, в двигателе самолета отказал только один из датчиков, но не сам двигатель.

Была информация о снижении давления индикатора крутящего момента. А та информация, которая звучит, что вообще отказал двигатель - не соответствует действительности", - сказал Борчаковський.

Он подчеркнул, что все эти обстоятельства устанавливаются в ходе технического расследования, которое проводит главная инспекция Министерства обороны.

Кроме того, обломки самолета были признаны вещественными доказательствами, суд наложил на них арест. Сейчас идет расшифровка "черных ящиков".

Борчаковський предположил, что переговоры пилотов могут опубликовать для снятия инсинуаций.

На сегодня допросили около 50 человек и курсанта, который выжил. Тела погибших курсантов отдадут семьям до конца недели после завершения экспертиз ДНК", - рассказал он.

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы на Харьковщине. 27 сентября спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы под Харьковом.

В Харьковской ОГА сообщили, что ДНК-экспертизу погибших под Харьковом проведут в ускоренном режиме.

Руководство полетов, которое принимало решения по АН-26 на Харьковщине, отстранили на время следствия.