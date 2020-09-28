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28 сентября 2020, 20:27 1

Руководство полетов, принимавшее решение по Ан-26 на Харьковщине, отстранили на время следствия

28 сентября 2020, 20:27 1
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Речь идет о трех человеках из группы руководства полетов
Речь идет о трех человеках из группы руководства полетов
Фото: ГСЧС
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Люди, которые руководили полетами в день падения Ан-26 в Чугуеве, отстранены от работы на время расследования.

Об этом Суспильному сказал представитель Командования Воздушных сил Юрий Игнат, пишет RegioNews.

Лица, руководство полетов, которые принимали в тот день решения, планирование, руководство полетами, они отстранены от обязанностей на время проведения следственных действий. Создана комиссия правительственная, где работает ГБР, прокуратура военная, Военная служба правопорядка, они сейчас проводят следственные действия", - сказал Игнат.

По его информации, речь идет о трех человеках из группы руководства полетов.

Это группа руководства полетов, командно-диспетчерский пункт, который запускает и выпускает самолеты и находится на связи постоянно. Пилот докладывает о состоянии самолета, о полете, обстановку в воздухе. И именно в эти трагические минуты были переговоры с группой руководства полетов о том, что отказал датчик давления крутящего момента двигателя, эти вещи есть в заявлениях следственной комиссии", - отметил он.

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы на Харьковщине.

27 сентября спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы под Харьковом.

В Харьковской ОГА сообщили, что ДНК-экспертизу погибших под Харьковом проведут в ускоренном режиме.

Харьков авиакатастрофа самолет военные Военно-воздушные силы следствие
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