ДНК-экспертизу погибших под Харьковом проведут в ускоренном режиме

Харьковские специалисты обещают уложиться в 14 дней

Харьковские специалисты обещают уложиться в 14 дней

Специалисты отобрали 25 образцов ДНК у родственников погибших в авиакатастрофе АН-26 в Харьковской области. Экспертизы пройдут в ускоренном режиме за 14 дней.

Об этом на брифинге сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, пишет RegioNews со ссылкой на РБК - Украина.

Все образцы, необходимые для проведения экспертиз, есть у экспертов. Мы от себя настаивали, чтобы экспертизы были проведены как можно быстрее. Нам сообщили, что экспертизы могут быть проведены в сокращенном режиме, до двух недель. Экспертизы будут проводиться в городе Харькове", - сказал глава ОГА.

Также Алексей Кучер уточнил, что завтра утром в Харькове будут прощаться не со всеми погибшими, а лишь с Виталием Вильховым, который скончался в больнице. Прощание с остальными погибшими военными состоится после окончания экспертизы ДНК.

Прошу внимания! ⠀ Сегодня в сети Интернет и в ряде СМИ появилась неправдивая информация о том, что завтра в 09:00 на... Опубликовано Алексеем Кучером Понеділок 28 сентября 2020 г.

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы на Харьковщине.

27 сентября спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы под Харьковом.