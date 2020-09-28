16:16  28 сентября
Кабмин планирует поднять зарплаты госслужащим
17:08  28 сентября
Кандидатом в мэры Луцка от "Слуги народа" зарегистрировано Романа Боднарука
18:23  28 сентября
В зоне ООС с начала суток зафиксировали один вражеский обстрел
UA | RU
UA | RU
28 сентября 2020, 17:44 4

ДНК-экспертизу погибших под Харьковом проведут в ускоренном режиме

28 сентября 2020, 17:44 4
Читайте також українською мовою
Харьковские специалисты обещают уложиться в 14 дней
Харьковские специалисты обещают уложиться в 14 дней
Читайте також
українською мовою

Специалисты отобрали 25 образцов ДНК у родственников погибших в авиакатастрофе АН-26 в Харьковской области. Экспертизы пройдут в ускоренном режиме за 14 дней.

Об этом на брифинге сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, пишет RegioNews со ссылкой на РБК - Украина.

Все образцы, необходимые для проведения экспертиз, есть у экспертов. Мы от себя настаивали, чтобы экспертизы были проведены как можно быстрее. Нам сообщили, что экспертизы могут быть проведены в сокращенном режиме, до двух недель. Экспертизы будут проводиться в городе Харькове", - сказал глава ОГА.

Также Алексей Кучер уточнил, что завтра утром в Харькове будут прощаться не со всеми погибшими, а лишь с Виталием Вильховым, который скончался в больнице. Прощание с остальными погибшими военными состоится после окончания экспертизы ДНК.

Прошу внимания! ⠀ Сегодня в сети Интернет и в ряде СМИ появилась неправдивая информация о том, что завтра в 09:00 на...

Опубликовано Алексеем Кучером Понеділок 28 сентября 2020 г.

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы на Харьковщине.

27 сентября спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы под Харьковом.

авиакатастрофа расследование военные Харьков Кучер Алексей курсант экспертиза
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Янину Соколову и Юрия Бутусова вызвали на допрос в ГБР
28 сентября 2020, 16:44
В Харькове сессию облсовета перенесли из-за COVID-19
28 сентября 2020, 15:45
Завтра состоится церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе под Чугуевым
28 сентября 2020, 14:05
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского в Киеве
Политические перебежчики и экс-чиновники. Кто будет представлять "За майбутне" в Южной Украине
Все публикации »
Андрей Смолий
Виктор Таран
Игорь Попов
Все блоги »