Роман Гах: В местных выборах я увидел возможность реально изменить Борщаговскую ОТГ к лучшему

Роман Гах уверен, что его программу можно реализовать уже в ближайшее время

Роман Гах уверен, что его программу можно реализовать уже в ближайшее время

Фото из открытых источников

Кандидат на должность председателя Борщаговской ОТГ от "Слуги народа" Роман Гах видит в местных выборах, которые состоятся 25 октября, возможность реально изменить Борщаговку к лучшему

Об этом он рассказал в интервью порталу KV, передает RegioNews.

Это было для меня непростое решение. Я в принципе никогда не стремился и сегодня не хочу заниматься политикой, по крайней мере в ее украинском понимании. Мне кажется, что украинская политика - это скорее политиканство. Пустые разговоры, философствования и обещания, которые можно не выполнять... А я не философ и не теоретик, я - практик. Если я вижу проблему, я ищу возможность ее решить и решаю. Уже более 10 лет во главе жилсервисов я занимаюсь именно этим. Решаю те проблемы жителей Борщаговки, которые я могу решить на своем уровне", - сказал Роман Гах.

Он отметил, что многие проблемы общины можно решить только в должности главы ОТГ.

Есть такие проблемы, которые возможно решать только на должности головы ОТГ, и их накопилось очень много. Меня эти проблемы донимают не меньше, чем других жителей. И в этих местных выборах я увидел возможность реально изменить Борщаговку к лучшему, и считаю, что такой возможностью нельзя не воспользоваться", - подчеркнул кандидат.

Роман Гах добавил, что децентрализация и объединение в ОТГ дают Борщаговке новые возможности, и это не только новый бюджет, который благодаря децентрализации должен увеличиться вдвое - до 800 млн грн, а еще и возможность объединения усилий для решения комплексных проблем, которые волнуют и Софиевку, и Петропавловку, и Чайки.

По словам Гаха, для решения этих проблем он со своей командой разработали программу изменений Борщаговской ОТГ, и эти изменения сделают громаду "по-настоящему новой".

Я очень много общаюсь с жителями Борщаговки. Делал это и до того, как стал кандидатом в головы, в качестве директора жилсервисов, продолжаю такие встречи и сейчас. И при каждом таком общении я постоянно слышу жалобы в большинстве своем на одни и те же проблемы. Это отсутствие государственных школ, нехватка детских садов, постоянные пробки на въезд и выезд с территории ОТГ, отсутствие нормального медицинского обслуживания, нехватка благоустроенных парков, скверов и мест отдыха и проблемы со старыми коммуникациями водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Именно на решении этих вопиющих проблем и сделан акцент в моей программе. И это не просто обещания, это план мероприятий, который можно будет начинать реализовывать уже в ближайшей время", - подчеркнул Роман Гах.

Напомним, ранее стало известно, что Роман Гах – депутат Софиевско-Борщаговского сельского совета будет баллотироваться на должность председателя Борщаговской ОТГ от партии "Слуга народа".

Напомним также, что Роман Гах, начал проект "Карта изменений Борщаговской ОТГ", который позволит очертить ряд основных проблем общества, которые требуют первоочередного решения.

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