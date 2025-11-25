11:26  25 ноября
Проигнорировал светофор: на Хмельнитчине микроавтобус столкнулся с локомотивом
10:48  25 ноября
В Ивано-Франковске пациент устроил стрельбу в больнице
08:50  25 ноября
В Киеве во время обстрела женщину с ребенком не пустили в укрытие: полиция проводит проверку
25 ноября 2025, 12:34

"Центрэнерго" переплатило фирме-посреднику более 130 млн грн за уголь, который так и не приехал

25 ноября 2025, 12:34
Иллюстративное фото: из открытых источников
"Центрэнерго", одна из крупнейших энергетических компаний Украины, выдало частной фирме 132 млн. гривен предоплаты по договору на поставку угля. Фирма не выполнила обязательство и не вернула деньги

Об этом сообщают журналисты-расследователи Bihus.Info, передает RegioNews.

Компания, в собственности которой 78% акций принадлежит государству, управляет Трипольской, Змиевской и Углегорской ТЭС. В сентябре 2024 года "Центрэнерго" заключило соглашение с ООО "Теплосфера ЮА" на поставку 33,5 тысяч тонн угля для Трипольской и Змиевской ТЭС. Договор был заключен по упрощенной процедуре без тендера из-за необходимости обеспечить станции углем на отопительный сезон.

Фирма поставила лишь 1,5 тысяч тонн из запланированных, остаток аванса 132 млн грн не вернула. Суд решил взыскать с компании 127 миллионов гривен.

Судья обнаружил нарушения как со стороны поставщика, так и самого "Центрэнерго", в частности:

  • аванс не был обязательным, а гарантии от поставщика были формальными (только письмо, а не банковская гарантия);
  • "Теплосфера" покупала уголь у государственных производителей уже после подписания контракта;
  • цена закупки у шахт равнялась цене продаж "Центрэнерго", что свидетельствует об отсутствии коммерческой логики и возможном желании присвоить деньги.

Судья обратился в Кабмин по урегулированию процедур закупки, в частности прямой покупки государственного угля для государственных ТЭС. Министерство энергетики ответило, что в Украине действует свободная экономическая конкуренция и ограничивать ее не может.

Владельцем "Теплосферы ЮА" является Игорь Качмар, ранее являвшийся совладельцем ООО "Энерго Ресурс Груп". Эта компания тоже получала авансы, но часть угля поставила ненадлежащее качество и теперь должна вернуть "Центрэнерго" 240 миллионов гривен.

Еще один поставщик – ООО "Оптэнерготорг" – задолжал компании 77 миллионов гривен, поставив менее половины обещанного угля.

Как известно, после российских обстрелов в ночь на 8 ноября "Центрэнерго" сообщило, что ни одна из его станций не генерирует электроэнергии, тогда компания зафиксировала самый массированный удар по ТЭС с начала полномасштабного вторжения.

Напомним, в Украине уже несколько недель продолжается обсуждение скандала, связанного с расследованием НАБУ в компании "Энергоатом".

10 ноября антикоррупционные органы представили детальное расследование масштабной коррупционной схемы, которое получило название "Мидас".

По данным следствия, фигуранты отмывали десятки миллионов долларов, прикрываясь должностными лицами и используя административное влияние в компании. Схема была довольно циничной: частные компании, желавшие сотрудничать с "Энергоатомом", должны платить 10-15% отката.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.

Читайте также: Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского

