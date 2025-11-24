На Прикарпатье чиновники Гоструда требовали деньги у предпринимателей за услуги, которые должны были предоставляться бесплатно

фото: ГБР

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным ведомства, должностные лица управления Гоструда, осуществляющие свою деятельность в Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях, требовали деньги за безвозмездные услуги по обучению по охране труда и выдавали удостоверения работникам без фактического прохождения курсов. Отдельно они брали плату за беспрепятственную регистрацию деклараций-разрешений на выполнение работ повышенной опасности, которая выдается бесплатно в течение 5 дней.

Для этого они использовали специально определенные экспертные организации. Если же предприниматель обращался в "неправильную" организацию, чиновники искусственно затягивали разбирательство на месяцы. Сотрудничество с "нужной" фирмой гарантировало получение разрешения за неделю.

Следствие также установило, что фигуранты придумывали проведение проверок, которых во время военного положения вообще не должно осуществляться.

Кроме того, чиновники регулярно получали деньги за сокрытие несчастных случаев, неоформленных работников и других нарушений. В частности, в течение 2025 года чиновники получили сотни тысяч гривен неправомерной выгоды от предпринимателей.

За совершенное фигурантам грозит до 10 лет заключения, конфискации имущества и запрета занимать должности.

