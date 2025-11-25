"Центренерго" переплатило фірмі-посереднику понад 130 млн грн за вугілля, яке так і не приїхало

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

"Центренерго", одна з найбільших енергетичних компаній України, видало приватній фірмі 132 млн гривень передоплати за договором на постачання вугілля. Фірма не виконала зобов'язання та не повернула гроші

Про повідомляють журналісти-розслідувачі Bihus.Info, передає RegioNews.

Компанія, у власності якої 78% акцій належить державі, управляє Трипільською, Зміївською та Вуглегірською ТЕС. У вересні 2024 року "Центренерго" уклало угоду з ТОВ "Теплосфера ЮА" на постачання 33,5 тисячі тонн вугілля для Трипільської та Зміївської ТЕС. Договір був укладений за спрощеною процедурою без тендеру через потребу забезпечити станції вугіллям на опалювальний сезон.

Фірма поставила лише 1,5 тисячі тонн із запланованих, залишок авансу 132 млн грн не повернула. Суд вирішив стягнути з компанії 127 мільйонів гривень.

Суддя виявив порушення як з боку постачальника, так і самого "Центренерго", зокрема:

аванс не був обов’язковим, а гарантії від постачальника були формальні (лише лист, а не банківська гарантія);

"Теплосфера" купувала вугілля у державних виробників уже після підписання контракту;

ціна закупівлі у шахт дорівнювала ціні продажу "Центренерго", що свідчить про відсутність комерційної логіки та можливе бажання присвоїти гроші.

Суддя звернувся до Кабміну щодо врегулювання процедур закупівлі, зокрема прямої купівлі державного вугілля для державних ТЕС. Міністерство енергетики відповіло, що в Україні діє вільна економічна конкуренція, і обмежувати її не може.

Власником "Теплосфера ЮА" є Ігор Качмар, який раніше був співвласником ТОВ "Енерго Ресурс Груп". Ця компанія теж отримувала аванси, але частину вугілля поставила неналежної якості і тепер має повернути "Центренерго" 240 мільйонів гривень.

Ще один постачальник – ТОВ "Оптенерготорг" – заборгував компанії 77 мільйонів гривень, поставивши менше половини обіцяного вугілля.

Як відомо, після російського обстрілу в ніч на 8 листопада "Центренерго" повідомило, що жодна з його станцій не генерує електроенергії, тоді компанія зафіксувала наймасованіший удар по ТЕС з початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, в Україні вже протягом кількох тижнів триває обговорення скандалу, пов’язаного з розслідуванням НАБУ в компанії "Енергоатом".

10 листопада антикорупційні органи представили детальне розслідування масштабної корупційної схеми, яке отримало назву "Мідас".

За даними слідства, фігуранти відмивали десятки мільйонів доларів, прикриваючись посадовцями та використовуючи адміністративний вплив у компанії. Схема була доволі цинічною: приватні компанії, які бажали співпрацювати з "Енергоатомом", мусили платити 10-15% відкату.

У НАБУ повідомили, що зафіксувало участь чотирьох міністрів у розслідуванні справи "Енергоатому". Йдеться про посадовців різних періодів, а не всіх діючих одночасно. Окрім того, під час масштабної операції було вилучено понад 4 млн доларів за місцями обшуків.

Читайте також: Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського