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13 мая 2021, 14:50 165

Киевсовет призывает правительство передать в коммунальную собственность дом Сикорского

13 мая 2021, 14:50 165
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Сейчас здание принадлежит государству и находится в ведении Министерства обороны
Сейчас здание принадлежит государству и находится в ведении Министерства обороны
Фото из открытых источников
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Киевский городской совет обратился к правительству с просьбой безвозмездно передать дом, в котором в свое время жил выдающийся авиаконструктор Игорь Сикорский, в коммунальную собственность.

Как пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ", за это решение проголосовали 90 депутатов Киевсовета.

Известно, что сейчас здание принадлежит государству и находится в ведении Министерства обороны. По словам депутатов, ведомство не осуществляет соответствующих мер, направленных на охрану и сохранение дома.

По их мнению, здание находится в аварийном состоянии, под угрозой разрушения и требует работ по консервации и реставрации.

Напомним, ранее Киевсовет призвал правительство передать Гостиный двор общине столицы, а не Минкульту.

Украина Киев коммунальные предприятия Киевсовет Дом

 
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