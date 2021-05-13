Киевсовет призывает правительство передать в коммунальную собственность дом Сикорского

Сейчас здание принадлежит государству и находится в ведении Министерства обороны

Сейчас здание принадлежит государству и находится в ведении Министерства обороны

Фото из открытых источников

Киевский городской совет обратился к правительству с просьбой безвозмездно передать дом, в котором в свое время жил выдающийся авиаконструктор Игорь Сикорский, в коммунальную собственность.

Как пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ", за это решение проголосовали 90 депутатов Киевсовета.

Известно, что сейчас здание принадлежит государству и находится в ведении Министерства обороны. По словам депутатов, ведомство не осуществляет соответствующих мер, направленных на охрану и сохранение дома.

По их мнению, здание находится в аварийном состоянии, под угрозой разрушения и требует работ по консервации и реставрации.

Напомним, ранее Киевсовет призвал правительство передать Гостиный двор общине столицы, а не Минкульту.