Киевсовет призывает правительство передать в коммунальную собственность дом Сикорского
Сейчас здание принадлежит государству и находится в ведении Министерства обороны
Сейчас здание принадлежит государству и находится в ведении Министерства обороны
Киевский городской совет обратился к правительству с просьбой безвозмездно передать дом, в котором в свое время жил выдающийся авиаконструктор Игорь Сикорский, в коммунальную собственность.
Как пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ", за это решение проголосовали 90 депутатов Киевсовета.
Известно, что сейчас здание принадлежит государству и находится в ведении Министерства обороны. По словам депутатов, ведомство не осуществляет соответствующих мер, направленных на охрану и сохранение дома.
По их мнению, здание находится в аварийном состоянии, под угрозой разрушения и требует работ по консервации и реставрации.
Напомним, ранее Киевсовет призвал правительство передать Гостиный двор общине столицы, а не Минкульту.
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