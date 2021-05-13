Киевсовет передал Сквер Небесной сотни в коммунальную собственность
В четверг, 13 мая, Киевсовет во время заседания принял решение о передаче Сквера Небесной сотни в коммунальную собственность территориальной общины столицы с целью дальнейшего проведения работ по реконструкции и благоустройству.
Такое решение поддержали 87 депутатов, пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киеврады.
По словам заместителя городского головы – секретаря Киевского городского совета Владимира Бондаренко, в сквере планируют установить освещение, наладить систему ежедневной уборки и полива.
"Сейчас сквер функционирует как современное и динамичное публичное пространство - место проведения конференций, мастер-классов, концертов, кинопоказов, художественных выставок", – отметил Бондаренко.
Напомним, ранее Киевсовет призвал правительство передать в коммунальную собственность дом Сикорского.