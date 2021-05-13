Киевсовет передал Сквер Небесной сотни в коммунальную собственность

Как шутят знающие люди, из любых политпроектов, которые до сих пор организовывал Борис Колесников, все равно и очень быстро выходила та же Партия регионов

02 мая 2021

Ничего святого. Как Терехов взял огонь на себя и все себе испортил

Неудержимое желание секретаря горсовета и одновременно временного мэра Харькова Игоря Терехова пиариться на теме Пасхи в очередной раз сыграло против него. Мало того, что устроенная им тщеславная гонк...