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13 мая 2021, 15:59 125

Киевсовет передал Сквер Небесной сотни в коммунальную собственность

13 мая 2021, 15:59 125
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Сквер планируют реконструировать
Сквер планируют реконструировать
Фото из открытых источников
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В четверг, 13 мая, Киевсовет во время заседания принял решение о передаче Сквера Небесной сотни в коммунальную собственность территориальной общины столицы с целью дальнейшего проведения работ по реконструкции и благоустройству.

Такое решение поддержали 87 депутатов, пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киеврады.

По словам заместителя городского головы – секретаря Киевского городского совета Владимира Бондаренко, в сквере планируют установить освещение, наладить систему ежедневной уборки и полива.

"Сейчас сквер функционирует как современное и динамичное публичное пространство - место проведения конференций, мастер-классов, концертов, кинопоказов, художественных выставок", – отметил Бондаренко.

Напомним, ранее Киевсовет призвал правительство передать в коммунальную собственность дом Сикорского.

Украина Киев сквер Небесная Сотня Киевсовет

 
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