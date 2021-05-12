При строительстве Подольского моста обнаружили неуплату 9 млн грн налогов

По данному факту уже возбудили уголовное дело

По данному факту уже возбудили уголовное дело

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Работники прокуратуры и Государственной фискальной службы проводят обыски у подрядчика строительства Подольского мостового перехода в Киеве по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму 9 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины, передает RegioNews.

По данным следствия, учредители и работники частной фирмы-подрядчика, которая осуществляла строительные работы на Подольском мосту, уклонялись от уплаты налогов и нанесли бюджету ущерб в размере 9 млн грн.

Они сформировали фиктивный налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость.

По этим фактам прокуратура открыла дело, во время обысков в ООО "Спецпроект-Инвест" и по месту жительства работников предприятия правоохранители изъяли документацию, также они получили доступ к банковским счетам фирмы.

В рамках уголовного производства ... допрошены должностные лица и осуществляются мероприятия по установлению транспортных средств, которые использовались при выполнении строительных работ", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 мая стало известно, что в "Спецжилфонде" проходят обыски: подозревают хищение более 10 миллионов гривен.

Также сообщалось, что ГФС и прокуратура проводят обыски в департаменте земельных ресурсов КГГА.

Как стало известно, что прокуратура и ГФС проводят обыски в "Киевавтодоре".

Кроме того, 11 мая прошли обыски в коммунальном "Киевзеленстрое" по уклонению от налогов. Речь идет о вероятном нанесении бюджету ущерба более чем на 30 млн гривен.

В столице продолжаются обыски, прокуроры пришли в "Киевгорсвет".