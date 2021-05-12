15:19  12 мая
Правительство создало Бюро экономической безопасности: основные задачи ведомства
16:06  12 мая
Данилов назвал признак, по которому будут зачислять в список олигархов
18:26  12 мая
Сутки в ООС: боевики трижды обстреливали украинские позиции
UA | RU
UA | RU
12 мая 2021, 19:11 434

При строительстве Подольского моста обнаружили неуплату 9 млн грн налогов

12 мая 2021, 19:11 434
Читайте також українською мовою
По данному факту уже возбудили уголовное дело
По данному факту уже возбудили уголовное дело
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Работники прокуратуры и Государственной фискальной службы проводят обыски у подрядчика строительства Подольского мостового перехода в Киеве по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму 9 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины, передает RegioNews.

По данным следствия, учредители и работники частной фирмы-подрядчика, которая осуществляла строительные работы на Подольском мосту, уклонялись от уплаты налогов и нанесли бюджету ущерб в размере 9 млн грн.

Они сформировали фиктивный налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость.

По этим фактам прокуратура открыла дело, во время обысков в ООО "Спецпроект-Инвест" и по месту жительства работников предприятия правоохранители изъяли документацию, также они получили доступ к банковским счетам фирмы.

В рамках уголовного производства ... допрошены должностные лица и осуществляются мероприятия по установлению транспортных средств, которые использовались при выполнении строительных работ", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 мая стало известно, что в "Спецжилфонде" проходят обыски: подозревают хищение более 10 миллионов гривен.

Также сообщалось, что ГФС и прокуратура проводят обыски в департаменте земельных ресурсов КГГА.

Как стало известно, что прокуратура и ГФС проводят обыски в "Киевавтодоре".

Кроме того, 11 мая прошли обыски в коммунальном "Киевзеленстрое" по уклонению от налогов. Речь идет о вероятном нанесении бюджету ущерба более чем на 30 млн гривен.

В столице продолжаются обыски, прокуроры пришли в "Киевгорсвет".

обыски обыск Киев прокуратура коррупция КГГА Подольский мост

В столице продолжаются обыски, прокуроры пришли в "Киевгорсвет"
12 мая 2021, 18:00
Прокуратура и ГФС проводят обыски в "Киевавтодоре"
12 мая 2021, 17:24
Прокуратура объявила подозрение двум чиновникам и подрядчику "Спецжилфонда"
12 мая 2021, 17:20
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Футбольная победа вместо объединенных бульваров. Чем власти Ивано-Франковска поздравили жителей с днем города
Запорожские иуды: как мэра Буряка предала его же коалиция
Все публикации »
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Михаил Басараб
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram