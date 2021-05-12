15:19  12 мая
Правительство создало Бюро экономической безопасности: основные задачи ведомства
16:06  12 мая
Данилов назвал признак, по которому будут зачислять в список олигархов
15:44  12 мая
Чиновницу "Приватбанка" объявили в розыск за растрату 8,2 млрд грн
UA | RU
UA | RU
12 мая 2021, 13:56 22

ДФС и прокуратура проводят обыски в департаменте земельных ресурсов КГГА

12 мая 2021, 13:56 22
Читайте також українською мовою
Также обыскивают помещение частного предприятия и жилье его директора
Также обыскивают помещение частного предприятия и жилье его директора
Фото пресс-службы Киевской городской прокуратуры
Читайте також
українською мовою

Киевская городская прокуратура совместно с ГУ ДФС в г. Киеве проводят обыски в помещениях КГГА, а также в офисе частного предприятия и по месту жительства его директора. Расследуют уголовное производство о причинении городскому бюджету ущерба почти на 19,5 млн гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Досудебным расследованием установлено, что директор частного предприятия в 2013 году, приобретя объекты недвижимости, расположенные на коммунальной земле, умышленно не заключил договор аренды земельного участка, а пользовался им безвозмездно. Согласно заключению экспертизы, указанными действиями территориальной общине м. Киева нанесен ущерб в размере почти 19,5 млн гривен, - сообщают в прокуратуре.

Сейчас составлено сообщение о подозрении директору частного предприятия по ч. 2 ст. 364-2 УК Украины и принимаются меры для его вручения.

Служебные лица Киевской городской государственной администрации могут быть причастны к указанным правонарушениям – поэтому происходят обыски в помещении КГГА.

19,5 млн гривень завданих збитків – прокуратура проводить обшуки у приміщеннях КМДА та приватного підприємства Київська...

Posted by Київська міська прокуратура on Wednesday, May 12, 2021

Как сообщалось, сегодня в "Спецжилфонде" проходят обыски: подозревают хищение более 10 миллионов гривен. Обыски проводят для выявления доказательств и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных правонарушений.

Вчера происходили обыски в коммунальном "Киевзеленстрое" по уклонению от налогов. Речь идет о вероятном нанесении бюджету убытков более чем на 30 млн гривен.

обыски земля аренда КГГА ущерб

В "Киевзеленстрое" прокомментировали вчерашние обыски в их офисах
12 мая 2021, 10:35
Прятаться не будет: Медведчук прокомментировал обыски у себя дома
12 мая 2021, 08:39
Нафтогаз судится с Кабмином за возмещение убытков на 4,5 млрд гривен
05 мая 2021, 10:35
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Футбольная победа вместо объединенных бульваров. Чем власти Ивано-Франковска поздравили жителей с днем города
Запорожские иуды: как мэра Буряка предала его же коалиция
Все публикации »
Андрей Смолий
Михаил Басараб
Юрий Чевордов
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram