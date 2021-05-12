ДФС и прокуратура проводят обыски в департаменте земельных ресурсов КГГА

Также обыскивают помещение частного предприятия и жилье его директора

Также обыскивают помещение частного предприятия и жилье его директора

Фото пресс-службы Киевской городской прокуратуры

Киевская городская прокуратура совместно с ГУ ДФС в г. Киеве проводят обыски в помещениях КГГА, а также в офисе частного предприятия и по месту жительства его директора. Расследуют уголовное производство о причинении городскому бюджету ущерба почти на 19,5 млн гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Досудебным расследованием установлено, что директор частного предприятия в 2013 году, приобретя объекты недвижимости, расположенные на коммунальной земле, умышленно не заключил договор аренды земельного участка, а пользовался им безвозмездно. Согласно заключению экспертизы, указанными действиями территориальной общине м. Киева нанесен ущерб в размере почти 19,5 млн гривен, - сообщают в прокуратуре.

Сейчас составлено сообщение о подозрении директору частного предприятия по ч. 2 ст. 364-2 УК Украины и принимаются меры для его вручения.

Служебные лица Киевской городской государственной администрации могут быть причастны к указанным правонарушениям – поэтому происходят обыски в помещении КГГА.

19,5 млн гривень завданих збитків – прокуратура проводить обшуки у приміщеннях КМДА та приватного підприємства Київська... Posted by Київська міська прокуратура on Wednesday, May 12, 2021

Как сообщалось, сегодня в "Спецжилфонде" проходят обыски: подозревают хищение более 10 миллионов гривен. Обыски проводят для выявления доказательств и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных правонарушений.

Вчера происходили обыски в коммунальном "Киевзеленстрое" по уклонению от налогов. Речь идет о вероятном нанесении бюджету убытков более чем на 30 млн гривен.