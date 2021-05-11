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11 мая 2021, 21:29 1159

Продолжаются обыски в коммунальном "Киевзеленстрое" относительно уклонения от налогов

11 мая 2021, 21:29 1159
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Речь идет о вероятном нанесении бюджету убытков более чем на 30 млн гривен
Речь идет о вероятном нанесении бюджету убытков более чем на 30 млн гривен
Фото Киевской городской прокуратуры
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Правоохранители проводят обыски в коммунальном объединении" Киевзеленстрой " по делу об уклонении от налогов при реконструкции столичных парков.

Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры Киева, передает RegioNews.

Прокуратура и фискалы обыскивают служебные помещения КО "Киевзеленстрой" и офисные помещения подрядных предприятий, обыски проходят на основании постановления суда.

По версии следствия, в течение 2019-2020 года по заказу киевского коммунального Союза зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений города "Киевзеленстрой" подрядчики проводили работы по строительству и реконструкции парков отдыха, а именно "Наталка", "Совки", "Радуга", "Куреневский" и ряда других. Должностные лица коммунального объединения, действуя в сговоре с подрядчиками, фальсифицировали финансовую документацию предприятий, что позволило уклониться от налогов в особо крупных размерах.

Речь идет о вероятном нанесении бюджету убытков на сумму более 30 млн гривен. Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 212 УК Украины.

Прокуратура проводить обшуки в "Київзеленбуд" Київська міська прокуратура спільно з ГУ ДФС у м. Києві проводить обшуки...

Posted by Київська міська прокуратура on Tuesday, May 11, 2021

Как сообщалось, сегодня СБУ пришла с обысками в офис партии ОПЗЖ. Правоохранители обыскивают кабинеты Виктора Медведчука.

Также сообщалось, что СБУ проводит обыски в доме Медведчука.

обыски налоги прокуратура Киев коммунальные предприятия

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