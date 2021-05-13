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13 мая 2021, 16:45 812

У Кличко сказали, когда в столице может подорожать проезд

13 мая 2021, 16:45 812
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Это может произойти только после прохождения соответствующих процедур и расчетов
Это может произойти только после прохождения соответствующих процедур и расчетов
Фото из открытых источников
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Решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте столицы должна принять Киевская администрация только после прохождения соответствующих процедур и расчетов.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в Facebook, пишет RegioNews.

"Процедура установления тарифа на перевозки в общественном коммунальном транспорте следующая: коммунальные предприятия-перевозчики готовят и предоставляют экономическое обоснование тарифа на перевозки в коммунальном транспорте. То есть, по сути – объяснение, почему именно необходимо изменить стоимость перевозок", - отметил он.

Поворозник добавил, что после этого Департамент транспортной инфраструктуры изучает обоснование и готовит соответствующий пакет документов по изменению тарифа.

Далее, по словам чиновника, специалисты Департамента экономики и инвестиций должны рассмотреть экономическое обоснование тарифа и осуществить соответствующие расчеты, каким должен быть тариф.

"Смена тарифа происходит после подготовки соответствующего распоряжения, которому предшествует общественное обсуждение проекта этого распоряжения, и регистрации в Министерстве юстиции Украины", - отметил Поворозник.

Напомним, коллективы Киевского метрополитена и КП "Киевпастранс" обратились в Киевский городской совет с требованием решить вопрос надлежащей поддержки предприятий из-за убытков на фоне карантина и снижения пассажиропотока.

Украина Киев транспорт КГГА Николай Поворозник

 
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