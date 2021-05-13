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13 мая 2021, 10:42 10

Следователи ГБР пришли с обысками к Тупицкому, - СМИ

13 мая 2021, 10:42 10
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Обыски проводят в соответствии с постановлением суда
Обыски проводят в соответствии с постановлением суда
Фото из открытых источников
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В доме Александра Тупицкого происходит обыск. Следователи Государственного бюро расследований пришли к нему утром 13 мая.

Об этом сообщает zn.ua, передает RegioNews.

Обыски проводят в соответствии с постановлением Печерского суда. Правоохранители обыскивают дом в присутствии Тупицкого, его жены, двух детей и адвоката.

В постановлении отметили, что обыски продолжаются для выявления сведений об обстоятельствах уголовного преступления, поиск орудия нарушения или имущества, приобретенного в результате его совершения, а также для установления разыскиваемых людей.

В постановлении не рассказали о доказательствах, ведь ходатайство ограничено тайной досудебного расследования. Заседание суда, на котором приняли решение об обысках, проводилось в закрытом режиме.

Как сообщалось, вчера суд относительно Тупицкого перенесли: фигурант снова не пришел на заседание. Следующее заседание суда должно состояться 19 мая.

Между тем у Зеленского считают, что Тупицкий сознательно не приходит в суд, чтобы ему не избрали меру пресечения. Нардеп Вениславский говорит, что защита Тупицкого пользуется неоднозначностью законодательства.

Напомним, 8 апреля указы Зеленского в отношении судей Тупицкого и Касминина обжаловали в КСУ. Представление поступило от 49 депутатов

27 марта Зеленский отменил указ о назначении судьей КСУ Тупицкого. Он был назначен судьей КСУ указом Януковича.

Ранее, 26 февраля, Зеленский еще на месяц отстранил от должности главу КСУ Тупицкого. Впервые президент уже отстранял Тупицкого от должности на два месяца в декабре 2020 года.

обыски ГБР Печерский суд Постановление Александр Тупицкий

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