Прокуратура и ГФС проводят обыски в "Киевавтодоре"
Киевская городская прокуратура совместно с ГУ ДФС в г. Киеве проводит обыски в Коммунальной корпорации «Киевавтодор» в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 18 млн грн во время проведения ремонта дорог в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews.
Согласно материалам следствия, частная компания - регулярный победитель тендеров на проведение работ по заказу Коммунальной корпорации "Киевавтодор" на общую сумму более 1,9 млрд грн. - осуществляла работы по ремонту дорожного покрытия столицы.
При этом указанная подрядная организация, действуя в сговоре со служебными лицами УК "Киевавтодор", отмечала в финансовой документации реквизиты предприятий с признаками фиктивности, привлеченных якобы для выполнения субподрядных работ, - говорится в сообщении.
Во время проведенных накануне обысков у подрядных организаций, задействованных в схеме, были обнаружены и изъяты первичные документы, наличные средства на сумму свыше 7 млн грн, компьютерная техника и печати предприятий.
В "Киевавтодоре" сегодня ищут первичные финансовые документы и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных правонарушений.
Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 212 УК Украины.
Корпорация входит в сферу управления исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской госадминистрации).
Столична прокуратура спільно з ДФС проводить обшуки у корпорації "Київавтодор" Київська міська прокуратура спільно з...Posted by Київська міська прокуратура on Wednesday, May 12, 2021
Как сообщалось, сегодня ДФС и прокуратура проводят обыски в департаменте земельных ресурсов КГГА.Также обыскивают помещение частного предприятия и жилье его директора.