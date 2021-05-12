Прокуратура и ГФС проводят обыски в "Киевавтодоре"

Накануне обыскивали подрядные организации, выполнявшие работы по заказу автодора

Накануне обыскивали подрядные организации, выполнявшие работы по заказу автодора

Фото Киевской городской прокуратуры

Киевская городская прокуратура совместно с ГУ ДФС в г. Киеве проводит обыски в Коммунальной корпорации «Киевавтодор» в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 18 млн грн во время проведения ремонта дорог в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews.

Согласно материалам следствия, частная компания - регулярный победитель тендеров на проведение работ по заказу Коммунальной корпорации "Киевавтодор" на общую сумму более 1,9 млрд грн. - осуществляла работы по ремонту дорожного покрытия столицы.

При этом указанная подрядная организация, действуя в сговоре со служебными лицами УК "Киевавтодор", отмечала в финансовой документации реквизиты предприятий с признаками фиктивности, привлеченных якобы для выполнения субподрядных работ, - говорится в сообщении.

Во время проведенных накануне обысков у подрядных организаций, задействованных в схеме, были обнаружены и изъяты первичные документы, наличные средства на сумму свыше 7 млн грн, компьютерная техника и печати предприятий.

В "Киевавтодоре" сегодня ищут первичные финансовые документы и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных правонарушений.

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 212 УК Украины.

Корпорация входит в сферу управления исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской госадминистрации).

Столична прокуратура спільно з ДФС проводить обшуки у корпорації "Київавтодор" Київська міська прокуратура спільно з... Posted by Київська міська прокуратура on Wednesday, May 12, 2021

Как сообщалось, сегодня ДФС и прокуратура проводят обыски в департаменте земельных ресурсов КГГА.Также обыскивают помещение частного предприятия и жилье его директора.

Также в "Спецжилфонде" проходят обыски: подозревают хищение более 10 миллионов гривен. Обыски проводят для выявления доказательств и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных правонарушений.

Вчера происходили обыски в коммунальном "Киевзеленстрое" по уклонению от налогов. Речь идет о вероятном нанесении бюджету убытков более чем на 30 млн гривен.