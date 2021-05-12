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12 мая 2021, 10:35 9

В "Киевзеленстрое" прокомментировали вчерашние обыски в их офисах

12 мая 2021, 10:35 9
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Руководство коммунального объединения отрицает наличие задолженности по уплате налогов
Руководство коммунального объединения отрицает наличие задолженности по уплате налогов
Фото Киевской городской прокуратуры
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Руководство коммунального объединения "Киевзеленстрой" уверяет, что способствует расследованию дела об уклонении подрядных организаций от уплаты налогов во время реконструкции парков и скверов.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевзеленстроя" в Facebook, передает RegioNews.

КО "Киевзеленстрой" всесторонне содействует и предоставляет все необходимые документы в установленном уголовно-процессуальным законодательством порядке правоохранительным органам в расследовании относительно действий подрядных организаций в рамках уголовного производства в части возможного уклонения от уплаты налогов во время проведения капитальных ремонтов и реконструкций некоторых столичных парков и скверов, - говорится в сообщении.

Генеральный директор "Киевзеленстроя" Алексей Король подчеркнул, что в Киевзеленстрое отсутствует какая-либо задолженность по уплате налогов в бюджет.

Мы максимально открыты и прозрачны в своей деятельности, и помогаем в установлении истины и всех обстоятельств в рамках уголовного производства ДФС Украины, - добавил Алексей Король.

КО "Київзеленбуд" сприяє слідству і надає всі документи для всебічного розслідування щодо підрядних організацій, які...

Posted by КО "Київзеленбуд" on Tuesday, May 11, 2021

Как сообщалось вчера, прошли обыски в коммунальном "Киевзеленстрое" по уклонению от налогов. Речь идет о вероятном нанесении бюджету ущерба более чем на 30 млн гривен.

обыски Киев прокуратура коммунальные предприятия налоги

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