В "Киевзеленстрое" прокомментировали вчерашние обыски в их офисах
Руководство коммунального объединения "Киевзеленстрой" уверяет, что способствует расследованию дела об уклонении подрядных организаций от уплаты налогов во время реконструкции парков и скверов.
Об этом сообщает пресс-служба "Киевзеленстроя" в Facebook, передает RegioNews.
КО "Киевзеленстрой" всесторонне содействует и предоставляет все необходимые документы в установленном уголовно-процессуальным законодательством порядке правоохранительным органам в расследовании относительно действий подрядных организаций в рамках уголовного производства в части возможного уклонения от уплаты налогов во время проведения капитальных ремонтов и реконструкций некоторых столичных парков и скверов, - говорится в сообщении.
Генеральный директор "Киевзеленстроя" Алексей Король подчеркнул, что в Киевзеленстрое отсутствует какая-либо задолженность по уплате налогов в бюджет.
Мы максимально открыты и прозрачны в своей деятельности, и помогаем в установлении истины и всех обстоятельств в рамках уголовного производства ДФС Украины, - добавил Алексей Король.
КО "Київзеленбуд" сприяє слідству і надає всі документи для всебічного розслідування щодо підрядних організацій, які...Posted by КО "Київзеленбуд" on Tuesday, May 11, 2021
Как сообщалось вчера, прошли обыски в коммунальном "Киевзеленстрое" по уклонению от налогов. Речь идет о вероятном нанесении бюджету ущерба более чем на 30 млн гривен.