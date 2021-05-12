В "Киевзеленстрое" прокомментировали вчерашние обыски в их офисах

Руководство коммунального объединения отрицает наличие задолженности по уплате налогов

Руководство коммунального объединения отрицает наличие задолженности по уплате налогов

Фото Киевской городской прокуратуры

Руководство коммунального объединения "Киевзеленстрой" уверяет, что способствует расследованию дела об уклонении подрядных организаций от уплаты налогов во время реконструкции парков и скверов.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевзеленстроя" в Facebook, передает RegioNews.

КО "Киевзеленстрой" всесторонне содействует и предоставляет все необходимые документы в установленном уголовно-процессуальным законодательством порядке правоохранительным органам в расследовании относительно действий подрядных организаций в рамках уголовного производства в части возможного уклонения от уплаты налогов во время проведения капитальных ремонтов и реконструкций некоторых столичных парков и скверов, - говорится в сообщении.

Генеральный директор "Киевзеленстроя" Алексей Король подчеркнул, что в Киевзеленстрое отсутствует какая-либо задолженность по уплате налогов в бюджет.

Мы максимально открыты и прозрачны в своей деятельности, и помогаем в установлении истины и всех обстоятельств в рамках уголовного производства ДФС Украины, - добавил Алексей Король.

КО "Київзеленбуд" сприяє слідству і надає всі документи для всебічного розслідування щодо підрядних організацій, які... Posted by КО "Київзеленбуд" on Tuesday, May 11, 2021

Как сообщалось вчера, прошли обыски в коммунальном "Киевзеленстрое" по уклонению от налогов. Речь идет о вероятном нанесении бюджету ущерба более чем на 30 млн гривен.