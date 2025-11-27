Проверки повсюду: в Мариуполе началась масштабная зачистка – Андрющенко

Фото: Андрющенко Time

Во временно оккупированном Мариуполе Россия развернула масштабную силовую операцию, подобной которой не было с 2023 года

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает RegioNews.

По его словам, оккупационная полиция вместе со сводным отрядом из Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводит тотальные зачистки жилых кварталов и общественных мест.

По данным местных источников, более 90 силовиков прочесывают дворы, многоэтажки, парки, а также останавливают прохожих на улицах для проверки документов и проведения так называемых "профилактических бесед". Под усиленным контролем оказались общественный транспорт и перемещение по городу.

Отдельным направлением обысков оккупанты называют поиск "немаркированного алкоголя" – после информации о возможном отравлении высокопоставленного российского офицера в Донецке. Это рассматривается как очередной повод для давления на местных жителей.

Полностью "отработанным" оккупанты уже объявили Левобережный район и переходят в другие части города.

По заявлениям российской администрации, подобные рейды планируют сделать регулярными. Мариуполь фактически входит в новую фазу системных фильтраций и тотального контроля над гражданским населением – во второй раз за время оккупации.

Напомним, россияне активно готовить морской порт во временно захваченном Мариуполе к приему военных катеров.

Ранее сообщалось, что оккупанты на временно подконтрольных им территориях Запорожской области усилили репрессии против местного населения. Власти жестко реагируют на любые попытки выразить поддержку Украине или критиковать действия российских чиновников.