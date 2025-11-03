На Запорожье оккупанты наказывают украинцев за критику и общение с родными
Российские оккупанты на временно захваченных территориях Запорожской области усилили репрессии против местных жителей
Об этом пишет "Справжнє со ссылкой на правозащитника, директора ОО "Институт стратегических исследований и безопасности" Павла Лысянского, передает RegioNews.
По его словам, оккупационные власти наказывают жителей за любые проявления связи с Украиной или критику действий российских чиновников.
"Критиковал – враг, перевел деньги родным – преступник", – так правозащитник описывает логику российских "судов".
Среди известных случаев:
- жителя Бердянска приговорили к 14 годам за "переписку с украинцами";
- жителя Мелитополя – до 10 лет за пост с критикой оккупационной администрации;
- 19-летнего парня – до 8 лет за комментарий в соцсети;
- Владимира Шило, 61 год – до 15 лет за перевод денег родственникам (оккупанты считают это "помощью ВСУ");
- Руслана Лаврика, 55 лет – до 16 лет за общение с украинскими контактами;
- жителя бывшего Черниговского района – до 9 лет за критику "власти";
- 65-летнюю жительницу Мелитополя – до 6 лет за "конфликт с администрацией";
- 22-летнюю жительницу Бердянска – до 7 лет за спор с оккупационным чиновником;
- трех мужчин из Мелитополя - до 10-12 лет за "неподчинение власти".
Лисянский отмечает, что такими приговорами захватчики не только запугивают население, но и стремятся завладеть имуществом осужденных украинцев.
Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированных территориях россияне ужесточили проверки и обыски. В частности, давят на местных жителей за донаты ВСУ или критические сообщения в соцсетях.