Украинские спецназовцы ликвидировали вражескую ДРГ в Покровске

Скриншот с видео

В Покровске бойцы Сил специальных операций ВС Украины уничтожили диверсионно-разведывательную группу окупантов из четырех человек, пытавшихся спрятаться в многоэтажке

Об этом сообщает командование ССО, передает RegioNews.

По информации украинских защитников, операторы ССО организовали засаду на пути передвижения противника.

Трое окупантов были уничтожены на подходе к укрытию, а четвертый пытался отойти и сбить украинский разводной дрон из стрелкового оружия. Однако его обнаружили и уничтожили.

Благодаря слаженной работе украинских спецназовцев, все члены вражеской ДРГ были ликвидированы.

Напомним, пограничники продолжают обнаруживать и уничтожать противника – в лесополосах, укрытиях, импровизированных тайниках. На днях пограничникам удалось уничтожить два новейших комплекса РЭБ оккупантов "Черный глаз". Это современная российская разработка, способная подавлять как "Мовики", так и FPV-дроны на разных частотах.