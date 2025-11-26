Фото: иллюстративное

Еще троих детей с временно оккупированных территорий Украины вернулись к родным благодаря президентской инициативе Bring Kids Back UA

Об этом сообщает руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает RegioNews.

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA с временно оккупированных территорий удалось эвакуировать еще троих украинских детей. Ранее удалось вывезти 17-летнего юношу, однако его 15-летний брат и 12-летняя сестра вместе с родителями оставались под оккупацией.

В течение пребывания на ТОТ семья испытывала давление со стороны российских военных: родителей допрашивали, а детей заставляли посещать школы с пропагандой. В настоящее время все члены семьи уже находятся на подконтрольной Украине территории и безопасности.

16-летний парень провел почти четыре года под постоянным наблюдением оккупационных служб, которые регулярно приходили домой и угрожали семье из-за отказа принимать участие в русской школе. Благодаря совместным усилиям партнеров инициативы молодой человек смог уехать и встретиться с родными.

Организаторы акции и партнеры, среди которых Украинская сеть за права ребенка, отмечают, что цель инициативы – вернуть всех украинских детей с временно оккупированных территорий и обеспечить им безопасное пребывание на подконтрольной территории Украины.

Ранее сообщалось, в двух территориальных громадах Донецкой области, где объявлена обязательная эвакуация, до сих пор остаются 600 детей в 496 семьях, несмотря на приближение линии фронта и постоянную угрозу обстрелов.