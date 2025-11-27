11:40  27 листопада
Киянин для заробітку підпалив шість авто ЗСУ: стало відомо, як його покарали
09:42  27 листопада
У Тернополі 18-річний студент випав з вікна гуртожитку: юнак помер
08:49  27 листопада
На Київщині фура зʼїхала в кювет та загорілася
27 листопада 2025, 07:05

Перевірки всюди: в Маріуполі розпочалася масштабна зачистка – Андрющенко

27 листопада 2025, 07:05
Фото: Андрющенко Time
У тимчасово окупованому Маріуполі Росія розгорнула масштабну силову операцію, подібної до якої не було з 2023 року

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає RegioNews.

За його словами, окупаційна поліція разом зі зведеним загоном із Санкт-Петербурга та Ленінградської області проводить тотальні зачистки житлових кварталів та громадських місць.

За даними місцевих джерел, понад 90 силовиків прочісують двори, багатоповерхівки, парки, а також зупиняють перехожих на вулицях для перевірки документів і проведення так званих "профілактичних бесід". Під посиленим контролем опинилися громадський транспорт і переміщення містом.

Окремим напрямом обшуків окупанти називають пошук "немаркованого алкоголю" – після інформації про можливе отруєння високопоставленого російського офіцера в Донецьку. Це розглядають як черговий привід для тиску на місцевих жителів.

Повністю "відпрацьованим" окупанти вже оголосили Лівобережний район і переходять до інших частин міста.

За заявами російської адміністрації, такі рейди планують зробити регулярними. Маріуполь фактично входить у нову фазу системних фільтрацій і тотального контролю над цивільним населенням – вдруге за час окупації.

Нагадаємо, росіяни почали активно готувати морський порт у тимчасово захопленому Маріуполі до приймання військових катерів.

Раніше повідомлялося, що окупанти на тимчасово підконтрольних їм територіях Запорізької області посилили репресії проти місцевого населення. Влада жорстко реагує на будь-які спроби висловити підтримку Україні чи критикувати дії російських чиновників.

