15:18  04 ноября
В Харькове таксиста оштрафовали на 5100 грн за отказ обслуживать на украинском языке
16:25  04 ноября
В Тернопольской области мужчина подорвал себя гранатой
07:21  05 ноября
В Киевской области задержали мужчину, который в течение года насиловал несовершеннолетних падчериц
05 ноября 2025, 08:15

Россияне готовят порт в Мариуполе к приему военных катеров – Андрющенко

05 ноября 2025, 08:15
Российские оккупанты начали активно готовить морской порт во временно захваченном Мариуполе к приему военных катеров

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает RegioNews.

"Мариупольский порт, кроме дноуглубления, начали активно готовить к приему военных катеров в районе причала у бывшего судоремонтного завода", – отметил он.

По словам Андрющенко, становится все очевиднее, что оккупанты готовят Мариуполь к размещению части Черноморского флота России. Именно ради этого, вероятно, и производят дноуглубительные работы.

Напомним, российские оккупанты на временно подконтрольных им территориях Запорожской области усилили репрессии против местного населения. Власти, установленные оккупантами, жестко реагируют на любые попытки выразить поддержку Украине или критиковать действия российских чиновников.

31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
