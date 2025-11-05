Россияне готовят порт в Мариуполе к приему военных катеров – Андрющенко

Иллюстративное фото: из открытых источников

Российские оккупанты начали активно готовить морской порт во временно захваченном Мариуполе к приему военных катеров

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает RegioNews.

"Мариупольский порт, кроме дноуглубления, начали активно готовить к приему военных катеров в районе причала у бывшего судоремонтного завода", – отметил он.

По словам Андрющенко, становится все очевиднее, что оккупанты готовят Мариуполь к размещению части Черноморского флота России. Именно ради этого, вероятно, и производят дноуглубительные работы.

Напомним, российские оккупанты на временно подконтрольных им территориях Запорожской области усилили репрессии против местного населения. Власти, установленные оккупантами, жестко реагируют на любые попытки выразить поддержку Украине или критиковать действия российских чиновников.