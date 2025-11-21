Россия наступает на Покровск: враг закрепляется в центре города – DeepState

Иллюстративное фото: из открытых источников

Российские войска продолжают наступательные действия в центральной части Покровска Донецкой области с южных окраин, обустраивая позиции и закрепляясь

Об этом сообщают аналитики DeepState, передает RegioNews.

По данным проекта, активные бои продолжаются у железной дороги, где украинские военные пытаются не допустить врага к контролю территории. Однако многочисленные фиксации в северной части города свидетельствуют, что красная зона может вскоре достичь железнодорожного полотна, особенно на юго-западе Покровска.

Также зафиксировано увеличение групп пехоты противника в районе села Ровно Мирноградской общины, части важного логистического пути в Мирноград. Российские войска устраивают засады и инженерные препятствия, усложняя передвижение украинских подразделений.

Силы обороны в Мирнограде удерживают оборону под постоянным давлением противника с востока, юга и севера. В южных окрестностях города зафиксирована активность противника, однако закрепления там пока не происходит. Сражение за Покровск и Мирноград продолжается.

Напомним, ранее Сырский опроверг информацию о том, что россияне установили контроль над городом Покровск. Также он заявил, что армия РФ не взяла украинские войска в окружение.

