21 ноября 2025, 20:35

Россия наступает на Покровск: враг закрепляется в центре города – DeepState

21 ноября 2025, 20:35
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Российские войска продолжают наступательные действия в центральной части Покровска Донецкой области с южных окраин, обустраивая позиции и закрепляясь

Об этом сообщают аналитики DeepState, передает RegioNews.

По данным проекта, активные бои продолжаются у железной дороги, где украинские военные пытаются не допустить врага к контролю территории. Однако многочисленные фиксации в северной части города свидетельствуют, что красная зона может вскоре достичь железнодорожного полотна, особенно на юго-западе Покровска.

Также зафиксировано увеличение групп пехоты противника в районе села Ровно Мирноградской общины, части важного логистического пути в Мирноград. Российские войска устраивают засады и инженерные препятствия, усложняя передвижение украинских подразделений.

Силы обороны в Мирнограде удерживают оборону под постоянным давлением противника с востока, юга и севера. В южных окрестностях города зафиксирована активность противника, однако закрепления там пока не происходит. Сражение за Покровск и Мирноград продолжается.

Напомним, ранее Сырский опроверг информацию о том, что россияне установили контроль над городом Покровск. Также он заявил, что армия РФ не взяла украинские войска в окружение.

Читайте также: Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России

Донецкая область Покровск Мирноград ВСУ российская армия бои оборона
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
