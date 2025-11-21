Россияне продвинулись в Донецкой и Запорожской областях – DeepState

иллюстративное фото: из открытых источников

Армия РФ продвинулась около нескольких населённых пунктов в Донецкой и Запорожской областях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на аналитический проект DeepState.

Отмечается, что враг продвинулся в Покровске Донецкой области, Степногорске Запорожской области, вблизи Владимировки и Шахматной Донецкой области.

Напомним, на днях Сырский прокомментировал ситуацию в Покровске и Мирнограде. По его словам, военное командование Украины подготовило меры против планов врага.