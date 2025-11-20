Силы обороны второй раз атаковали Рязанский НПЗ – Генштаб

Иллюстративное фото: Генштаб

В ночь на 20 ноября подразделения Сил обороны Украины нанесли повторное огневое поражение по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу в Рязанской области РФ

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает RegioNews.

По предварительным данным, зафиксировано попадание в районе установок вторичной переработки нефти, после чего на объекте возник пожар. Информация о масштабах ущерба уточняется.

Рязанский НПЗ является одним из крупнейших в России – его проектная мощность составляет 17,1 млн. тонн нефти в год.

Предприятие производит бензины А-92/95/98/100, дизельное горючее, авиационный керосин ТС-1, сжиженные газы и другую продукцию. Завод ежегодно производит около 840 тыс. тонн авиационного горючего и обеспечивает топливом воздушно-космические силы российской армии.

Кроме удара по НПЗ, украинские воины поразили место сосредоточения живой силы противника на временно оккупированной территории Донецкой области. Утраты российских подразделений уточняются.

В Силах обороны отмечают, что продолжают системно снижать военно-экономический потенциал РФ, ее возможности по производству и поставке горючего и боеприпасов, чтобы заставить Россию прекратить агрессию против Украины.

Напомним, недавно Силы обороны Украины поразили НПЗ в Самарской области и базу БПЛА "Рубикон".

Ранее украинские военные нанесли точечный удар по месту хранения и обслуживания российских ударных беспилотников "Орион" во временно оккупированном Крыму.