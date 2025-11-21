14:02  22 листопада
На Львівщині без світла залишились понад 150 населених пунктів
10:47  22 листопада
Росіяни вночі атакували Дніпропетровську область ударними дронами
07:56  22 листопада
У Тернополі зростає кількість жертв після ракетного удару
UA | RU
UA | RU
21 листопада 2025, 20:35

Росія наступає на Покровськ: ворог закріплюється в центрі міста – DeepState

21 листопада 2025, 20:35
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Російські війська продовжують наступальні дії у центральній частині Покровська Донецької області з південних околиць, облаштовуючи позиції та закріплюючись

Про це повідомляють аналітики DeepState, передає RegioNews.

За даними проєкту, активні бої тривають біля залізниці, де українські військові намагаються не допустити ворога до контролю території. Проте численні фіксації в північній частині міста свідчать, що червона зона може незабаром досягти залізничного полотна, особливо на південному заході Покровська.

Також зафіксовано збільшення груп піхоти противника в районі села Рівне Мирноградської громади, частини важливого логістичного шляху до Мирнограду. Російські війська влаштовують засідки та інженерні перешкоди, ускладнюючи пересування українських підрозділів.

Сили оборони в Мирнограді утримують оборону під постійним тиском ворога зі сходу, півдня та півночі. На південних околицях міста зафіксовано активність противника, проте закріплення там поки не відбувається. Битва за Покровськ та Мирноград триває.

Нагадаємо, раніше Сирський спростував інформацію про те, що росіяни встановили контроль над містом Покровськ. Також він заявив, що армія РФ не взяла українські війська в оточення.

Читайте також: Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Донецька область Покровськ Мирноград ЗСУ російська армія бої оборона
Україна обіцяє поставити на озброєння нову балістичну ракету до кінця 2025 року
21 листопада 2025, 16:42
Росіяни просунулися у Донецькій та Запорізькій областях – DeepState
21 листопада 2025, 12:15
Сили оборони вдруге атакували Рязанський НПЗ – Генштаб
20 листопада 2025, 17:49
Всі новини »
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Стало відомо, скільки українців подали заявку на "Зимову підтримку"
22 листопада 2025, 15:11
Росіяни окупували ще 4 населені пункти на Донеччині
22 листопада 2025, 14:41
Україна оголосила у розшук Міндіча і Цукермана
22 листопада 2025, 14:16
На Львівщині без світла залишились понад 150 населених пунктів
22 листопада 2025, 14:02
Єрмак очолить українську делегацію для переговорів із США та РФ
22 листопада 2025, 13:25
У ДБР оприлюднили перші результати розслідування у справі "Мідас"
22 листопада 2025, 13:12
"Нафтогаз" підписав важливу угоду про постачання газу із США
22 листопада 2025, 12:28
У Білорусі помилували десятки громадян України: подробиці
22 листопада 2025, 11:59
Українські прикордонники знищили рідкісну машину окупантів на Донеччині
22 листопада 2025, 11:22
У США сумніваються у перемозі України у війні з Росією
22 листопада 2025, 10:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Всі блоги »