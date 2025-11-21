Росія наступає на Покровськ: ворог закріплюється в центрі міста – DeepState

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Російські війська продовжують наступальні дії у центральній частині Покровська Донецької області з південних околиць, облаштовуючи позиції та закріплюючись

Про це повідомляють аналітики DeepState, передає RegioNews.

За даними проєкту, активні бої тривають біля залізниці, де українські військові намагаються не допустити ворога до контролю території. Проте численні фіксації в північній частині міста свідчать, що червона зона може незабаром досягти залізничного полотна, особливо на південному заході Покровська.

Також зафіксовано збільшення груп піхоти противника в районі села Рівне Мирноградської громади, частини важливого логістичного шляху до Мирнограду. Російські війська влаштовують засідки та інженерні перешкоди, ускладнюючи пересування українських підрозділів.

Сили оборони в Мирнограді утримують оборону під постійним тиском ворога зі сходу, півдня та півночі. На південних околицях міста зафіксовано активність противника, проте закріплення там поки не відбувається. Битва за Покровськ та Мирноград триває.

Нагадаємо, раніше Сирський спростував інформацію про те, що росіяни встановили контроль над містом Покровськ. Також він заявив, що армія РФ не взяла українські війська в оточення.

