Украина обещает поставить на вооружение новую баллистическую ракету до конца 2025 года

иллюстративное фото: из открытых источников

Компания Fire Point хочет до конца года поставить на вооружение ВСУ свою первую баллистическую ракету, которая будет производиться серийно

Как передает RegioNews, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью совладельца и главного конструктора компании Дениса Штиллермана.

По его словам, уже в этом году компания начнет массово производить собственную баллистическую ракету, которая будет поставлена на вооружение Сил обороны Украины. Объемы генерального конструктора компании раскрывать отказался.

Также он добавил, что компания уже производит три крылатых ракеты FP-5 "Фламинго" в сутки.

Как сообщалось, Украина запустила серийное производство дронов-перехватчиков "Шахедов". Технология передана трем первым производителям, еще одиннадцать готовят производственные линии.