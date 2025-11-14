Сырский прокомментировал ситуацию в Покровске и Мирнограде

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"Вчера провел рабочее совещание с командирами подразделений, ведущими боевые действия на Покровском и Очеретинском направлениях, в том числе непосредственно в районе Покровско-Мирноградской агломерации", – сообщил он.

По словам Сырского, армия РФ не оставляет попыток прорваться к жилой застройке, многоквартирным домам и закрепиться там для расширения зоны контроля. Учитывая это, Силы обороны наработали комплекс мер по противодействию планам врага.

"Украинские воины продолжают наносить врагу значительные потери как в живой силе, так и в технике, локализуя его передвижение. Наши командиры действуют с обязательным учетом необходимости сохранения жизни и здоровья подчиненного личного состава", – подытожил Сырский.

Ранее Сырский опроверг информацию о том, что россияне установили контроль над Покровском. Также он заявил, что армия РФ не взяла украинские войска в окружение.