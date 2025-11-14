17:12  14 ноября
В Украине значительно потеплеет, но местами пройдут дожди
16:04  14 ноября
На Волыни задержали пограничников, которые помогали мужчинам незаконно уехать за границу
15:12  14 ноября
В Киеве правоохранители задержали главу политической партии на взятке в 160 00 долларов
14 ноября 2025, 19:20

Сырский прокомментировал ситуацию в Покровске и Мирнограде

14 ноября 2025, 19:20
иллюстративное фото: из открытых источников
Военное командование Украины подготовило меры против планов врага

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"Вчера провел рабочее совещание с командирами подразделений, ведущими боевые действия на Покровском и Очеретинском направлениях, в том числе непосредственно в районе Покровско-Мирноградской агломерации", – сообщил он.

По словам Сырского, армия РФ не оставляет попыток прорваться к жилой застройке, многоквартирным домам и закрепиться там для расширения зоны контроля. Учитывая это, Силы обороны наработали комплекс мер по противодействию планам врага.

"Украинские воины продолжают наносить врагу значительные потери как в живой силе, так и в технике, локализуя его передвижение. Наши командиры действуют с обязательным учетом необходимости сохранения жизни и здоровья подчиненного личного состава", – подытожил Сырский.

Ранее Сырский опроверг информацию о том, что россияне установили контроль над Покровском. Также он заявил, что армия РФ не взяла украинские войска в окружение.

Сырский Александр Станиславович ВСУ армия Покровск война
11 ноября 2025
07 августа 2025
